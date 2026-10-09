كامل العدد.. و«متولي وشفيقة» يواصل خطف الأنظار على مسرح الطليعة

رفع العرض المسرحي «متولي وشفيقة»، أمس، لافتة «كامل العدد»، بعد نفاد تذاكر العرض، الذي يُقدَّم على خشبة مسرح الطليعة.



تفاصيل العرض :

العرض المسرحي «متولي وشفيقة» من بطولة محمد فريد، ويسرا المنسي، ومنة اليماني، ودالا حربي، وأحمد عودة، وتقى طارق، وإسلام مصطفى، وصلاح السيسي، وأحمد راضي، وعبد الله شوقي، وجوزيف مجدي، من تأليف محمد علي إبراهيم.

شفيقة ومتولي إخراج أمير اليماني، بمساعدة مصطفى الحلواني، ويوسف اليماني، وأحمد سعيد في الإخراج، والمخرج المنفذ محمد إبراهيم، والدعاية يوسف صقر، وتصميم الإضاءة إبراهيم الفرن، وتأليف الموسيقى أحمد نبيل، وتنفيذ الأزياء والديكور هبة عبد الحميد، وتصميم الأزياء غادة شلبي، وتصميم الديكور محمد سعد، وإهداء الاستعراضات أحمد مانو، والمكياج وفاء مدبولي.





