يعاني الدولي المصري هيثم حسن من التهميش داخل صفوف فريق سيلتيك الاسكتلندي، في ظل عدم حصوله على فرص مشاركة منتظمة، بسبب بعض الملاحظات الفنية المتعلقة بمستواه، سواء على الصعيد الهجومي أو الدفاعي.

وذكرت شبكة «جلاسجو تايمز» أن هيثم حسن يواجه صعوبات في إثبات نفسه مع سيلتيك، مشيرة إلى أن ضعف الفاعلية الهجومية والمشكلات الدفاعية، إلى جانب بعض الملاحظات السلوكية التي لازمته خلال تجاربه السابقة، ساهمت في تراجع دوره داخل الفريق.

وأوضحت الشبكة أن اللاعب لم يتمكن حتى الآن من تقديم المردود المنتظر منه، خاصة فيما يتعلق بترجمة مهاراته الفردية وقدراته على المراوغة إلى مساهمات هجومية مؤثرة، وهو ما يضعه أمام تحدٍ كبير لاستعادة مكانته.

ويواجه هيثم حسن منافسة قوية على مركزه داخل الفريق الاسكتلندي، في ظل سعي اللاعبين لإقناع الجهاز الفني بأحقيتهم في المشاركة، الأمر الذي يجعل حصوله على دقائق لعب منتظمة أمرًا يحتاج إلى تحسين مستواه وتقديم أداء أكثر فاعلية.

وبات اللاعب المصري مطالبًا بتطوير مردوده الهجومي والالتزام بالأدوار الدفاعية، إلى جانب معالجة الملاحظات المتعلقة بسلوكه داخل الملعب، من أجل استعادة ثقة الجهاز الفني والحصول على فرصة جديدة لإثبات قدراته بقميص سيلتيك.