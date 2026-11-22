كشف خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن كواليس عدد من الملفات الخاصة بالمنتخب الوطني، وفي مقدمتها أزمة هيثم حسن خلال منافسات كأس العالم 2026، وتفاصيل التعاقد مع علي ماهر لتولي القيادة الفنية للفراعنة، إلى جانب تقييم اتحاد الكرة لبدايته مع المنتخب.

خالد الدرندلي: أزمة هيثم حسن انتهت خلال 24 ساعة

وأكد الدرندلي أن لاعبي المنتخب الوطني يستحقون الإشادة والتقدير، ليس فقط لما قدموه من أداء داخل المستطيل الأخضر، ولكن أيضًا بسبب التزامهم وانضباطهم خارج الملعب طوال فترة المشاركة في كأس العالم 2026.

وأوضح نائب رئيس اتحاد الكرة أن الأجواء داخل معسكر المنتخب كانت مميزة للغاية، وشهدت حالة كبيرة من الانسجام والترابط بين جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني، وهو ما انعكس بصورة إيجابية على المجموعة.

وتطرق الدرندلي إلى أزمة هيثم حسن خلال البطولة، موضحًا أن حل المشكلة لم يكن يتطلب سوى الحصول على خطاب رسمي من الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مشيرًا إلى أن المهندس هاني أبو ريدة نجح في إنهاء الأزمة خلال 24 ساعة فقط.

كواليس التعاقد مع علي ماهر لتدريب المنتخب

وعن تولي علي ماهر المسئولية الفنية للمنتخب الوطني، أكد “الدرندلي” أن المفاوضات معه اتسمت بالسهولة الشديدة، ولم تستغرق أكثر من 10 دقائق، في ظل التفاهم الذي ساد بين الطرفين، لتنتهي الأمور بصورة سريعة ودون تعقيدات.

وأضاف أن لاعبي المنتخب أبدوا ارتياحهم للتعامل مع علي ماهر وجهازه المعاون، كما أشادوا بالمدير الفني وطريقة تعامله معهم منذ توليه المسؤولية.

وأشار إلى أن اتحاد الكرة يفضل منح المدير الفني حرية اختيار جهازه المعاون، حتى يتحمل المسؤولية الكاملة عن المجموعة التي تعمل معه، مؤكدًا أن فرض أسماء معينة من جانب الاتحاد قد لا يتوافق مع رؤية المدرب واحتياجاته الفنية.

وكشف الدرندلي أن هاني أبو ريدة سيتولى الإشراف على المنتخب الوطني، لافتًا إلى أن علي ماهر لم يكن يفضل وجود مدير للمنتخب ضمن المنظومة الإدارية.

اتحاد الكرة يقيّم بداية علي ماهر مع الفراعنة

وعن تقييم أول مباراتين للمنتخب تحت قيادة علي ماهر، وصف الدرندلي المواجهة الأولى أمام مالاوي بأنها كانت رائعة للغاية، وقدم خلالها اللاعبون مستوى جيدًا.

في المقابل، أشار إلى أن المباراة الثانية أقيمت في ظروف صعبة، بسبب سوء حالة أرضية الملعب والسيول، إلى جانب غياب التوفيق عن اللاعبين في استغلال الفرص التي أتيحت لهم أمام المرمى.

واختتم نائب رئيس اتحاد الكرة تصريحاته بالتأكيد أن علي ماهر لا يزال في بداية مشواره مع المنتخب، ويعمل على التعامل مع مجموعة جديدة من اللاعبين، بهدف تكوين هوية فنية مختلفة للفراعنة، والوصول إلى أفضل مستوى ممكن خلال المرحلة المقبلة.