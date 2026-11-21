رد مصطفى أبو زهرة، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بشأن الأقاويل المثارة حاليًا وتخص أحمد مجاهد، الذي كان يشغل رئيس اللجنة الثلاثية التي عُينت عام 2020 لإدارة شؤون الاتحاد، بأنه من يدير الاتحاد في الوقت الحالي.

وقال أبو زهرة عبر برنامج "الكورة مع فايق": "أحمد مجاهد هل يدير فعلًا لاتحاد الكرة؟ هل تتخيل إن حد من الناس اللي موجودة في الاتحاد صورة؟!".

وأضاف: "شوفت أحمد مجاهد رئيس بعثة بيمشي جهاز فني، بيعين جهاز فني؟ هو بعيد كل البعد عن الكلام ده".

وأكمل: "ما هو كان رئيس اتحاد الكرة لفترة، ومن قبلها في اللجان، هل له دور في الاجتماعات؟ لا، هو كادر مصري ويمثل مصر في الاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم وليس له أي دور في اجتماعات اتحاد الكرة".

وتابع: "لكن إن أحمد مجاهد يدير اتحاد الكرة، ووجود نظريات المؤامرة، دي حاجات مش موجودة، والقرارات كلها طالعة من الاجتماعات"





