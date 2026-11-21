تحل اليوم ذكرى رحيل الفنان حسن عبد السلام الشهير بحسن كفتة ، والذى قدم عدد من الأعمال الفنية التى ظل علامة فى مشواره الفني.

بداية حسن كفتة الفنية

ولد حسن أحمد عبدالسلام، في 17 مايو 1938 وبدأ «حسن كفتة» مشواره بالعمل «كومبارس»، في فيلم للفنان سعد عبدالوهاب وهو في العاشرة من عمره، عام 1948، ثم شارك بدور في فيلم «جعلوني مجرمًا للراحل فريد شوقي».

أعمال حسن كفتة

وبلغ رصيده الفني قرابة 40 عمل فني بين السينما والتلفزيون والمسرح، ورغم قلة ظهوره نسبيا إلا أنه اكتسب شهرة واسعة، بسبب طبيعة الأدوار التي تسند عليه.

واستمر في العمل لمدة تجاوزت 50 عامًا في تقديم أدواره في الأعمال الفنية المتنوعة بين المسرح والتليفزيون، فشارك في عدة أعمال منها «التجربة الدنماركية» و«علي سبايسي» و«حريم كريم» و«الساحر» و«أصحاب ولا بيزنس» ومسرحية «الهمجي» للفنان محمد صبحي، وآخر أعماله هي المشاركة بدور مدرب كرة قدم أمريكي في حلقة بمسلسل «الكبير أوي» لأحمد مكي.

سبب اسم كفتة

كان حسن عبد السلام ضعيف البنية، وفي عام 1956 أدى الخدمة العسكرية وكان بنيانه ضعيفًا للغاية وكان يساعد في أن يذهب لإحضار الطعام وطلبات زملائه رغم الحصار في العدوان الثلاثي، فقال له القائد: “أنت زي صباع الكفتة كده بس شاطر”، ومن وقتها لقبه أصدقاؤه بهذا الاسم، الذي استمر معه حتى وفاته.

وكان «كفتة» يقضي يومه في مقهى الكومبارس، منتظرًا طلب أي ريجيسير للعمل، وكان دائم الوجود في الفترة الأخيرة بميدان التحرير مع تجمعات القوى السياسية المختلفة، وكان يتمنى، بحسب تصريحات صحيفة «الأهرام المسائي» في أبريل 2011، أن يجسد شخصية زكريا عزمي أو أي من رموز النظام السابق.