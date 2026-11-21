قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية اليوم السبت إن مقذوفا مجهولا أصاب مؤخرة ناقلة كانت تبحر عبر مضيق هرمز على بعد حوالي 11 ميلا بحريا شمالي خصب العمانية.

وأضافت الهيئة أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات، ولم يتضح بعد الأثر البيئي للواقعة.



ثاني حادث منذ الليلة الماضية



ومساء الجمعة، أفادت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن اندلاع حريق على متن ناقلة نفط أثناء عبورها مضيق هرمز، بعد تعرضها لإصابة بجسم مجهول قبالة السواحل العمانية.

وأوضحت الهيئة أن الناقلة أصيبت على بعد 8 أميال بحرية شمالي مدينة خصب العمانية، مؤكدة عدم ورود تقارير عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار بيئية، فيما باشرت السلطات المختصة التحقيق لتحديد طبيعة الجسم الذي أصاب الناقلة وملابسات الحادث.

ولم تعلن الهيئة هوية الناقلة أو الجهة المسؤولة عن الحادث.