أُصيب 7 فلسطينيين، صباح اليوم السبت، برصاص وقصف الاحتلال الإسرائيلي أنحاء متفرقة في قطاع غزة، بينهم إصابة وُصفت بالخطيرة.

وأفادت مصادر طبية، بإصابة فلسطينيين اثنين برصاص قوات الاحتلال في مخيمات النازحين ببلدة جباليا شمال القطاع.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سيدة وطفلا أُصيبا برصاص الاحتلال، إثر إطلاق نار مكثف من الدبابات باتجاه خيام النازحين في منطقة مواصي خان يونس جنوب القطاع، في إطار خروقاتها المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأفادت مصادر محلية بإصابة ثلاثة فلسطينيين، أحدهم بحالة حرجة، جراء قصف استهدف شارع مشتل التحرير جنوبي مواصي خان يونس.

وأضافت المصادر أن آليات الاحتلال أطلقت نيرانها بكثافة باتجاه خيام النازحين في مواصي خان يونس، ومنطقة الشاكوش، مستهدفة خيام النازحين في مواصي رفح وخان يونس.

وتقول وزارة الصحة ان الحصيلة منذ سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر 2025 بلغت 1,662 شهيدًا و6,007 مصابين وانتشال 851 جثمانًا.