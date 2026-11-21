قالت وزارة الدفاع الروسية أنه جرى استهداف محطة" كريفوي روج " للطاقة الحرارية في مقاطعة دنيبروبتروفسك والتي تدعم عمل المؤسسات العسكرية الصناعية في أوكرانيا .

وجرى استهداف سفينة شحن جاف في البحر الأسود في منطقة أوديسا كانت تنقل معدات عسكرية وشحنات ذات استخدام مزدوج للقوات الأوكرانية.

كما جرى استهداف محطة كهرباء فرعية في مقاطعة ريفني تُستخدم لتزويد مؤسسات الصناعات العسكرية في أوكرانيا بالكهرباء.



وقالت روسيا أنه دمرت أطقم مدافع "دي-30" التابعة لمجموعة "الشرق" مراكز تحكم في الطائرات المسيرة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيا ، وفق ما ذكرت الدفاع الروسية.

وقالت قوات الدفاع الجوي بتدمير 275 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل.