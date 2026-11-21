توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده بفرض عقوبات على الشركات الأمريكية التي تنشئ مراكز بيانات في ​الخارج.

وقال ترامب في تصريحات له : تلك الخطوة تهدف إلى مساعدة قطاع الذكاء ‌الاصطناعي في الولايات المتحدة على التنافس مع نظيره الصيني.



وأضاف ترامب في أثناء مناقشة موضوع الذكاء الاصطناعي في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض عقب رحلته إلى آسيا "لن نسمح ​لشركاتنا بإنشاء مراكز بيانات خارج بلادنا".

وزاد: سأفرض ضريبة هائلة على ​تلك التي تنشئ مراكز بيانات في الخارج.



وتابع : مراكز البيانات ذات أهمية ⁠حاسمة لازدهار الذكاء الاصطناعي لأنها توفر القوة الحاسوبية اللازمة لتدريب وتشغيل ​أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تزداد تعقيدا، وقد تؤدي أي عقوبة إلى تعقيد ​عملية بناء البنية التحتية العالمية للذكاء الاصطناعي.



وأمضى : تقوم العديد من الشركات الأمريكية الكبرى المتخصصة في تطوير مراكز البيانات ببناء وتشغيل مثل هذه المنشآت خارج الولايات المتحدة، من ​بينها إكوينكس وديجيتال ريالتي. وغالبا ما يختار مطورو مراكز البيانات مواقع قريبة من ​المستخدمين لتقليل التأخير في المهام التي تتطلب سرعة في التنفيذ، مثل معالجة المدفوعات. ونقل ‌كميات ⁠كبيرة من البيانات عبر مسافات طويلة قد يؤدي أيضا إلى تكاليف إضافية كبيرة.وفي السياق ذاته ؛ اتخذت وزارة التجارة ​الأمريكية إجراءات لتقييد تصدير رقائق الذكاء الاصطناعي المتطورة ​إلى عدة ⁠دول في جنوب شرق آسيا، في إطار جهد أوسع نطاقا لمنع الصين من الحصول على هذه التكنولوجيا عبر دول ثالثة.





وتحظر الولايات المتحدة بالفعل البيع ⁠المباشر لأحدث ​رقائق الذكاء الاصطناعي إلى الصين، لكن الشركات ​الصينية واصلت الحصول عليها عن طريق استئجار سعة حاسوبية في مراكز البيانات في البلدان التي ​يمكنها استيراد الرقائق بشكل قانوني.