نجحت القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري الإيران في اعتراض وإسقاط طائرة مسيرة أمريكية من طراز "إم كيو-9" (MQ-9) في أجواء مضيق هرمز.

ووفقاً للبيان الصادر عن الحرس الثوري الإيراني ، فقد تم استهداف الطائرة وتدميرها بواسطة نظام دفاع جوي متطور وحديث النشر، تشغله القوات الجوفضائية التابعة للحرس الثوري.

وتُعد هذه العملية المرة الثامنة والخمسين التي تسقط فيها القوات الإيرانية طائرة مسيرة من هذا الطراز.

وشددت السلطات الإيرانية مراراً على أنها تراقب باستمرار كافة الأنشطة العسكرية والجوية في هذا الممر المائي الاستراتيجي، وأنها سترد بحزم على أي انتهاك للمجال الجوي للبلاد.

يُذكر أن طائرة "إم كيو-9 ريبر" هي طائرة قتالية مسيرة، مصممة للتحليق على ارتفاعات متوسطة ولمدد زمنية طويلة، ويستخدمها الجيش الأمريكي في مهام المراقبة وتوجيه الضربات المحددة.

ونجحت إيران في إسقاط العديد من الطائرات المسيرة منذ بدء الحرب العدوانية الأمريكية-الإسرائيلية ضد إيران، والتي اندلعت في أواخر شهر فبراير.