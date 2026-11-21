تحدث الفنان حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عن أهمية حضور الشباب لفعاليات المهرجان ومشاهدة الأفلام المرممة، إلى جانب دور المهرجان في إتاحة الفرصة للأجيال الجديدة للتواصل مع كبار صناع السينما والاستفادة من خبراتهم.

وقال حسين فهمي، خلال استضافته في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «حضور الشباب لفعاليات المهرجان وللأفلام المرممة اللي بنرممها شيء مهم جدًا، لأن الأفلام المرممة دي تاريخ وحضارة وتراث فني كبير، وما يقلش عن تراث مصر القديمة».

وأضاف: «مهمة المهرجان كمان إنه يكون مكان الشباب يلتقوا فيه ببعض وبالسينمائيين المخضرمين، زي الجلسات الحوارية اللي بنعملها، وياخدوا منهم تجارب ويستفيدوا منهم، ومكتب المهرجان كلهم شباب، وده بيحمسني أعمل أفكار جديدة».