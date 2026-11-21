تفقد الدكتور حسين السنيني، سكرتير عام محافظة مطروح خلال، جولة ميدانية بمدينة براني، يرافقه فايز قاسم، رئيس المدينة، متابعة الموقف التنفيذي للخطةالاستثمارية ، والوقوف على معدلات تنفيذ المشروعات المدرجة بها.

موقف المشروعات

كما تضمنت الجولة استعراض موقف المشروعات الجاري تنفيذها، وبحث مقترحات تطوير منطقة وسط المدينة،تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ مطروح

كما تم تفقد المدفن الصحى ببرانى تمهيداً تمهيداً لتوصيل الكهرباء للموقع وتشغيله،

ودراسة آليات الارتقاء بمستوى الخدمات والمظهر الحضاري، بما يسهم في تحسين جودة الحياة للمواطنين وتحقيق أهداف التنمية بمدينة براني.