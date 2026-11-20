افتتح الدكتور حسين السنينى، السكرتير العام لمحافظة مطروح، مسجدًا جديدًا بتجمع أبو خطوة غرب مدينة براني، وذلك في إطار جهود المحافظة لدعم التجمعات الصحراوية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز الشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني في تنفيذ مشروعات التنمية المجتمعية.

المسجد على مساحة 230 مترا

جاء ذلك بحضور الدكتورة رانيا رضوان، رئيس مجلس إدارة جمعية أصول لتنمية المجتمع، واللواء أمون مرتضى، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، وفايز قاسم، رئيس مدينة براني وعبد الفتاح عبد السميع مدير التضامن الاجتماعي بمطروح.

وأوضح السكرتير العام أن المسجد الجديد أُقيم على مساحة 230 مترًا مربعًا، في إطار التعاون بين جمعية أصول لتنمية المجتمع وجهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، بما يسهم في توفير دور العبادة والخدمات المجتمعية لأهالي التجمع، وتلبية احتياجاتهم.

وعلى هامش الافتتاح، تم توزيع كميات من السلع الغذائية والأجهزة الكهربائية والمساعدات العينية، المقدمة إهداءً من الجمعية، على نحو ٥٣ أسرة من أهالي التجمع، بالإضافة إلى هدايا ولعب للأطفال دعمًا للأسر الأولى بالرعاية وتخفيفًا للأعباء المعيشية عنهم.

ووجه محافظ مطروح الشكر لجهود المشاركة المجتمعية لجمعية أصول لتنمية المجتمع، مع استمرار دعم المبادرات المجتمعية الجادة، وتكامل الجهود مع مؤسسات المجتمع المدني وأجهزة الدولة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات وتحقيق التنمية المتكاملة بالتجمعات الصحراوية والمناطق النائية بنطاق المحافظة.

وأكدت الدكتورة رانيا رضوان ان جمعية اصول مستمرة فى تقديم الخدمات لاهالى مطروح خاصة فى النجوع الصحراوية البعيدة عن الخدمات بالتنسيق مع اللواء محمد الزملوط محافظ مطروح .

وأضافت أنه تم افتتاح المسجد الذي اقيم بجهود الذاتيه على مساحه 230 مترا بتجمع أبو خطوة غرب مدينة براني. مشيره إلى انه تم ايضا توزيع 53 هدية من اجهزة كهربائية ومواد غذائية لعدد من الاسر بتجمعات برانى لغير القادرين.