أكد سفير الجمهورية اللبنانية لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، السفير علي الحلبي، عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تربط مصر ولبنان، وما تتسم به من روابط ثقافية وإنسانية ومصير مشترك، معربا عن تقدير بلاده، قيادة وشعباً، للدعم المصري المتواصل للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وحرص مصر على أمنه واستقراره وسيادته.

جاء ذلك في كلمة ألقاها السفير اللبناني خلال احتفال الكنيسة المارونية بالقاهرة بذكرى تطويب البطريرك مار إلياس الحويك وعيد استقلال لبنان، بحضور عدد من الشخصيات الدبلوماسية والسياسية والثقافية، ورموز الجالية اللبنانية في مصر.

وثمن السفير اللبناني بالقاهرة الاهتمام الذي تحظى به الجالية اللبنانية في مصر، مشيراً إلى إسهاماتها في الحياة الاقتصادية والثقافية، واعتزازها بمصر باعتبارها وطناً ثانياً.

واستعرض الحلبي، الدور التاريخي والوطني للبطريرك مار إلياس بطرس الحويك في تأسيس دولة لبنان الكبير وترسيخ هويتها القائمة على التنوع والعيش المشترك، مشيرا إلى أن إرثه الوطني يظل مصدر إلهام للأجيال في التمسك بوحدة لبنان وسيادته.

كما تناول المحطات الرئيسية في مسيرة البطريرك الحويك، وجهوده الدبلوماسية والوطنية خلال مؤتمر السلام في باريس عام 1919، والتي أسهمت في إعلان دولة لبنان الكبير في الأول من سبتمبر عام 1920، وصولاً إلى استقلال لبنان عام 1943.

وشدد على أن رؤية البطريرك الحويك لم تقتصر على طائفة أو فئة بعينها، وإنما انطلقت من إيمانه بلبنان وطناً يقوم على التنوع والتلاقي الإنساني، مؤكدا أن إحياء ذكراه والاحتفال بعيد الاستقلال، في ظل التحديات التي يواجهها لبنان والمنطقة، يجددان الالتزام بحماية مؤسسات الدولة واستعادة عافيتها، والتمسك بالثوابت الوطنية التي أرساها الآباء المؤسسون.

واختتم الحلبي كلمته بتوجيه الشكر إلى المطران جورج شيحان، رئيس أساقفة أبرشية القاهرة المارونية بمصر والسودان، مؤكدا أن التضامن العربي، وفي مقدمته التعاون المصري اللبناني، يمثل ركيزة أساسية لمواجهة الأزمات الإقليمية، ومعرباً عن تطلعه إلى مزيد من الاستقرار والازدهار للبلدين الشقيقين.