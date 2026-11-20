بحث أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، مع مستشار جمهورية ألمانيا الاتحادية فريدريش ميرتس، سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير التعاون بين البلدين، لا سيما في مجالات الاقتصاد والاستثمار والطاقة، إلى جانب عدد من القضايا الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك خلال جلسة مباحثات رسمية عقدها الجانبان، اليوم الجمعة، بمقر المستشارية في العاصمة الألمانية برلين، وذلك عقب لقاء ثنائي تناولا خلاله علاقات التعاون بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.

وشهد أمير قطر والمستشار الألماني مراسم التوقيع على عدد من الاتفاقيات بين حكومتي البلدين، شملت اتفاقية للتعاون في المجالات الأمنية بين وزارة الداخلية القطرية ووزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، واتفاقية للتعاون الأمني بين قوة الأمن الداخلي القطرية «لخويا» ووزارة الداخلية الاتحادية الألمانية، وذلك وفق وكالة الأنباء القطرية (قنا).

كما شهدا التوقيع على اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين، وخطاب نوايا بين وزارة الخارجية القطرية ووزارة الخارجية الاتحادية الألمانية للتعاون في مجال السلام والمصالحة وتسوية المنازعات.

إلى ذلك، بحث رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إلى جانب آخر المستجدات الإقليمية، لا سيما الجهود الدبلوماسية والتنسيق المشترك لخفض التصعيد وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده الجانبان، اليوم، في العاصمة الألمانية برلين، على هامش الزيارة التي يقوم بها أمير قطر إلى ألمانيا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري - في بيان أصدرته الخارجية القطرية - دعم بلاده لجميع الجهود الدبلوماسية والمساعي الرامية إلى التوصل إلى حل يضمن حرية الملاحة البحرية، ويمهد الطريق أمام اتفاق شامل يحقق السلام المستدام في المنطقة.