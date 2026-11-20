أعرب السيناريست والكاتب مدحت العدل عن اعتزازه بالنجم محمد صلاح، رافضًا الانتقادات المتكررة التي يتعرض لها.

وأكد أن ما حققه قائد منتخب مصر يتجاوز حدود الإنجازات الرياضية؛ ليصبح أحد أبرز النماذج المصرية التي تحظى بتقدير عالمي، وتعكس صورة إيجابية عن الوطن في مختلف الدول.

وأوضح العدل، خلال لقائه ببرنامج «نظرة» المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح يتعرض لهجوم متكرر رغم ابتعاده عن إثارة الجدل، مشيرًا إلى أنه يرى فيه شخصية وطنية لا تنتمي إلى أي جماعة أو تيار، وتستحق الاحترام لما حققته من نجاحات ومواقف مشرفة.

ولفت إلى أن محمد صلاح لا يقتصر دوره على كونه لاعب كرة قدم عالميًا، بل يمتد إلى الأعمال الإنسانية والخيرية التي يحرص على تقديمها بعيدًا عن الأضواء، موضحًا أنه لا يسعى إلى الإعلان عن تبرعاته أو الترويج لما يقدمه من مساعدات، وهو ما يعكس تقديره لقيمة العمل الخيري.

واستدل العدل على المكانة العالمية التي يتمتع بها صلاح بموقف تعرضت له ابنته في جزيرة بالي بإندونيسيا، إذ تعرف سائق سيارة الأجرة على جنسيتها المصرية، وسارع بذكر اسم اللاعب، معتبرًا أن ذلك يعكس حجم التأثير الذي حققه محمد صلاح خارج حدود مصر، قبل أن يؤكد اعتزازه به باعتباره نموذجًا للشباب.

وأعرب عن أمنيته أن يصبح أحفاده مثله، قائلًا: «أنا أتمنى إن أحفادي يبقوا زي محمد صلاح».