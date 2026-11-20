أعرب الكاتب مدحت العدل عن سعادته بتكريمه خلال الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، مؤكدًا أن النجاح الجماهيري وتحقيق الإيرادات لا يتعارضان مع تحقيق المكسب الأدبي والفني.

وأوضح مدحت العدل، خلال لقائه ببرنامج «ليالي Ten»، أن معظم أفلامه حققت نجاحًا جماهيريًا وإيرادات كبيرة في شباك التذاكر، لكن التكريم اليوم يؤكد أن المكسب المادي لا يعني غياب القيمة الأدبية، مضيفًا أن السينما صناعة وفن وتجارة في الوقت نفسه.

وأضاف أن تكريمه في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الذي يُعد واحدًا من 12 مهرجانًا سينمائيًا يحمل اسم مصر، يحمل أهمية كبيرة بالنسبة له، خاصة أن التكريم جاء تقديرًا لمسيرته ككاتب.

وأشار إلى أن الكاتب الراحل وحيد حامد كان من أبرز الكتاب الذين حظوا بهذا التكريم، مؤكدًا أن تكريمه يمثل قيمة كبيرة لمهنة الكتابة، وله شخصيًا ولأسرته، ويعكس تقديرًا لما قدمه طوال مشواره الفني.