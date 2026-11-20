حقق البطل زياد طارق عصام، لاعب المنتخب المصري للسباحة البارالمبية، إنجازًا مميزًا خلال مشاركته في منافسات سلسلة بطولات كأس العالم للسباحة البارالمبية، التي استضافتها العاصمة البيروفية ليما، بمشاركة 23 دولة من مختلف قارات العالم، في إطار برنامج إعداد اللاعبين وتأهيلهم للمشاركات الدولية المقبلة، وعلى رأسها دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.

وقدم لاعب المنتخب المصري مستويات قوية خلال أيام البطولة، ونجح في التأهل إلى نهائيات 3 سباقات، محققًا نتائج مميزة، حيث حصل على المركز الثالث والميدالية البرونزية في سباق 100 متر صدر في اليوم الأول، ثم واصل تألقه في اليوم الثاني بحصوله على المركز الثاني والميدالية الفضية في سباق 50 متر صدر، قبل أن يختتم مشاركته بالتأهل إلى نهائي سباق 50 متر حرة وتحقيق المركز الخامس.

وشهدت البطولة حضورًا دوليًا مميزًا بمشاركة 23 دولة من مختلف قارات العالم، هي: الولايات المتحدة الأمريكية، وأوروجواي، وبورتوريكو، وبولندا، وباراجواي، وكولومبيا، وكندا، والبرازيل، وإسرائيل، وفنزويلا، وبيرو، وهولندا، ومصر، وتايبيه الصينية، وروسيا، وتايلاند، وإيطاليا، وهونج كونج، وكوستاريكا، وتشيلي، وبوليفيا، والأرجنتين، والمكسيك، في منافسات عكست قوة الحضور الدولي والمستوى التنافسي للبطولة .

وجاءت المشاركة، ضمن خطة إعداد أبطال السباحة البارالمبية، وتوفير فرص الاحتكاك الدولي، واكتساب الخبرات اللازمة للمنافسة في البطولات الكبرى.

من جهته، أكد رئيس اللجنة البارالمبية المصرية الدكتور حسام الدين مصطفى، أن مشاركة المنتخب في البطولة تأتي ضمن استراتيجية اللجنة لدعم أبطال مصر البارالمبيين وتوفير فرص الاحتكاك الدولي وتطوير مستوياتهم الفنية.

وأكد اهتمام مجلس إدارة اللجنة بتوفير أفضل سبل الإعداد للاعبين والأجهزة الفنية، وثقته في قدرة أبطال مصر على مواصلة تحقيق النتائج المميزة والمنافسة بقوة في المحافل الدولية، وصولًا إلى دورة الألعاب البارالمبية لوس أنجلوس 2028.