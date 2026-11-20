حصد المتسابق ربيع إسماعيل إشادات واسعة من أعضاء لجنة تحكيم برنامج «دولة التلاوة»، خلال تقييم تلاوته للقرآن الكريم، إذ أثنى المحكمون على نضج صوته وقوة أدائه وتأثير قراءته، ووصفوا تلاوته بالرائعة والمؤثرة، مع الإشارة إلى أن الملاحظات الفنية على أدائه بسيطة للغاية.

ربيع إسماعيل يحصد إشادات حكام دولة التلاوة

وقال الدكتور حسن عبد النبي، وكيل لجنة مراجعة المصحف بالأزهر، مشيدًا بأداء المتسابق: «فتح الله عليك، والملاحظة بسيطة جدًا، وبارك الله فيك»، في إشارة إلى جودة التلاوة وعدم وجود ملاحظات جوهرية تستدعي التوقف عندها.

من جانبه، أشاد الدكتور طه عبد الوهاب، خبير المقامات، بأداء ربيع إسماعيل، قائلًا: «أحسنت وصوت جميل»، مؤكدًا عدم وجود خلل أو تباطؤ في التلاوة، ووصف قراءته بأنها رائعة، كما أثنى على نضج خامته الصوتية.

بدوره، أكد الدكتور جمال فاروق، عميد كلية الدعوة الإسلامية الأسبق بجامعة الأزهر، أن أداء المتسابق حسن وتلاوته مؤثرة، مشيرًا إلى أن مستواه يوحي بأنه يمتلك خبرة واحترافية في تلاوة القرآن الكريم، قائلًا: «يبدو أنك محترف».

وفي السياق نفسه، أشاد الشيخ طه النعماني بأداء ربيع إسماعيل، واصفًا إياه بالرائع، ومثمنًا جرأة صوته وتأثيره في المستمعين، مؤكدًا أن المتسابق قدم أداءً قرآنيًا متميزًا.

وتنوعت إشادات لجنة التحكيم بين نضج الصوت، وثبات الأداء، وخلو التلاوة من الخلل أو التباطؤ، فضلًا عن قدرتها على التأثير في المستمعين، في تقييم عكس تقدير المحكمين للمستوى الذي قدمه المتسابق خلال مشاركته في منافسات البرنامج.