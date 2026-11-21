في ضوء توجيهات الدكتور طارق علي، القائم بأعمال رئيس جامعة بني سويف، وحرص الجامعة على دعم التخصصات الفريدة والمتميزة التي تنفرد بها، وفي مقدمتها معهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية باعتباره المعهد الوحيد من نوعه على مستوى مصر، استعرض الدكتور محمد أحمد زكي، عميد المعهد، جانبًا من جهود المعهد ودوره الرائد خلال مشاركته في مهرجان النباتات الطبية والعطرية، مؤكدًا أهمية هذا القطاع الحيوي في دعم خطط التنمية الاقتصادية وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح عميد المعهد أن النباتات الطبية والعطرية تمثل أحد القطاعات الواعدة التي تمتلك فرصًا كبيرة لتعزيز الصادرات المصرية وفتح آفاق جديدة للاستثمار، مشيرًا إلى أن المعهد يعمل على دعم منظومة الإنتاج من خلال البحث العلمي المتخصص وتطوير الأساليب الحديثة لزراعة وتصنيع هذه النباتات، بما يسهم في رفع جودة المنتجات وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.

وأضاف أن المعهد يولي اهتمامًا كبيرًا بتعظيم القيمة المضافة للنباتات الطبية والعطرية عبر تطوير الصناعات المرتبطة بها، وتقديم الحلول العلمية والتطبيقية التي تخدم المستثمرين والمنتجين، فضلًا عن تعزيز التعاون بين الجهات البحثية والقطاع الصناعي.

كما أكد أن المعهد يمثل حلقة وصل فاعلة بين البحث العلمي واحتياجات الصناعة والاستثمار، بما يدعم تحقيق التنمية المستدامة ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي متميز في مجال النباتات الطبية والعطرية، انطلاقًا من رؤية جامعة بني سويف الهادفة إلى خدمة المجتمع ودعم الابتكار والتنمية الاقتصادية.

