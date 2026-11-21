أعربت حكومة السودان عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداءات التي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية في العاصمة السعودية الرياض، وما أسفرت عنه من أضرار مادية بمركز الملك عبد الله المالي.

وأكدت وزارة الخارجية السودانية - في بيان صحفي اليوم /الجمعة/ - أن هذه الاعتداءات تمثل انتهاكا لسيادة المملكة العربية السعودية وتهديدا لأمنها واستقرارها، ومخالفة لقواعد القانون الدولي، مشددة على رفضها جميع الأعمال التي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد أمن وسلامة المواطنين والمقيمين.

وجددت الحكومة السودانية، تضامنها التام مع المملكة العربية السعودية، ووقوفها إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة أن أمن المملكة واستقرارها يمثلان ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها.