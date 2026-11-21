تحدثت الفنانة منة شلبي عن كواليس حماسها للمشاركة في فيلم «برلين»، المشارك ضمن فعاليات الدورة الـ47 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وقالت منة شلبي، خلال استضافتها في برنامج «سبوت لايت» الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة صدى البلد: «اتحمست للفيلم عشان بحب شغل أحمد عبدالله، وبحس إنه مخرج بيعمل الأفلام المصدق فيها، ودايمًا بيكون فيها حاجة إنسانية كده بتلمس الناس بصدق ».

وأضافت: «حبيت قصة الفيلم، وحسيت إن مهم أوي لكل الناس اللي مسافرتش بره وشايفين إن بلدهم قاسية عليهم، فهم مشافوش بره فيه إيه أصلًا، ودايمًا بيطلعوا العرب والمهاجرين بشكل سيئ جدًا».