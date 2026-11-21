أفادت تقارير أمريكية بأن هجوم سيبراني تسبب في توقف تطبيقات وزارة الزراعة الأمريكية عن العمل لعدة أيام، مما أدى إلى تعطيل الأدوات المالية التي يستخدمها المزارعون لإجراء المدفوعات، والحصول على تأمين المحاصيل، والاستفادة من برامج المساعدات المرتبطة بخسائر المحاصيل.



وبحسب التقارير الأمريكية ؛ فقد نجح مركز عمليات الأمن السيبراني والخصوصية التابع للوزارة في الكشف عن هذا الحادث عبر رسالة بريد إلكتروني داخلية مما دفع المسؤولين إلى إعادة تعيين كلمات مرور قواعد البيانات والتطبيقات في جميع بيئات العمل.



كما حذرت نشرة فنية صدرت من حدوث انقطاعات متقطعة طوال الأسبوع، في حين استمر بعض الموظفين في مواجهة مشكلات تتعلق بشبكة افتراضية خاصة (VPN)، وفقدوا القدرة على الوصول إلى تطبيقات القروض والمساعدات المخصصة للمستفيدين.