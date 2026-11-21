حرص جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، على متابعة الحالة الصحية للأطفال المصابين في حادث سقوط لعبة «الساقية» داخل حديقة مركز شباب الشيخ زايد بمحافظة الإسماعيلية، والذي أسفر عن إصابة 9 أطفال، وسط تحركات عاجلة من جانب الوزارة للاطمئنان على حالتهم الصحية وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم.

تحركات عاجلة للاطمئنان على المصابين

ووجّه وزير الشباب والرياضة اللجنة الطبية التابعة للوزارة بضرورة المتابعة المستمرة للحالة الصحية للأطفال المصابين، والتنسيق مع الجهات الطبية المختصة من أجل تقديم أوجه الرعاية والعلاج اللازمين، مع التأكد من حصولهم على الخدمات الطبية المطلوبة لحين استقرار حالتهم الصحية.

كما كلّف جوهر نبيل مدير مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسماعيلية بالتواجد بجوار الأطفال وأسرهم داخل المستشفى، ومتابعة تطورات حالتهم أولًا بأول، والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم وتقديم الدعم اللازم لهم خلال فترة تلقي العلاج، وحتى السماح لهم بمغادرة المستشفى والعودة إلى منازلهم.

قرار عاجل بغلق مكان الحادث

وفي إطار التعامل مع تداعيات الواقعة، أصدر وزير الشباب والرياضة توجيهاته بالغلق الفوري لمكان الحادث داخل مركز شباب الشيخ زايد، وذلك لحين اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن الواقعة، بما يضمن الحفاظ على سلامة المترددين على المركز.

وشدد جوهر نبيل على أن سلامة المواطنين، وخاصة الأطفال والشباب، تأتي على رأس أولويات وزارة الشباب والرياضة، مؤكدًا أهمية اتخاذ الإجراءات الضرورية لضمان توافر عوامل الأمن والسلامة داخل المنشآت الشبابية والرياضية، وعدم التهاون مع أي مخاطر قد تهدد حياة المواطنين أو تعرضهم للإصابة.

وتأتي تحركات الوزير في أعقاب الحادث الذي أثار حالة من القلق، مع استمرار متابعة أوضاع الأطفال التسعة المصابين والاطمئنان على تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة