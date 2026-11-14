وزير الشباب يلتقي سفير مصر في الدوحة

لبّى جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة ورئيس المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الشباب والرياضة العرب، دعوة السفير وليد الفقي، سفير مصر لدى دولة قطر، لزيارة مقر السفارة المصرية بالدوحة، بحضور الوفد المصري المرافق له، وذلك على هامش مشاركته في منتدى الشباب العربي للسلام والأمن، الذي تنظمه جامعة الدول العربية وتستضيفه دولة قطر خلال الفترة من 15 إلى 17 نوفمبر 2026.

وخلال اللقاء، استعرضا ترتيبات مشاركة مصر في فعاليات المنتدى.

ويشارك الوزير في حفل افتتاح المنتدى، ثم في الجلسة الافتتاحية رفيعة المستوى حول تفعيل المشاركة الفاعلة للشباب، من الاستراتيجية العربية للشباب إلى الإدماج المؤسسي في بنية السلم والأمن.

ويضم المنتدى جلسات وورش عمل تنظمها جامعة الدول العربية ووزارة الرياضة والشباب القطرية بالتعاون مع منظمات أممية.