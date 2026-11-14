استشهاد فلسطيني وإصابة 7 آخرين خلال اعتداءات إسرائيلية بالضفة وغزة

استشهد فلسطيني، اليوم، متأثرا بإصابته في قصف قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأعلنت مصادر طبية وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) استشهاد المواطن نضال زعرب متأثرًا بإصابته جراء قصف طيران الاحتلال نقطة هيئة المعابر في منطقة المواصي غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة قبل عدة أسابيع.



ونفس في السياق، أصيب مواطن برصاص قوات الاحتلال في أرض المانجا جنوب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيبت طفلة برصاص قوات الاحتلال شرق مخيم البريج وسط القطاع.



وفي الضفة الغربية، أصيب فلسطيني برصاص مستوطنين عند مدخل قرية دير جرير شرق رام الله.

وأوضحت مصادر محلية أن مستوطنين أطلقوا الرصاص الحي تجاه مركبة مواطن عند مدخل دير جرير، ما أدى لإصابته بجروح، وسط تواجد لقوات الاحتلال، مشيرة إلى أن قوات الاحتلال أغلقت البوابتين عند مدخلي قريتي دير جرير ويبرود، شرق مدينة رام الله.



وفي بيت لحم، أصيب 5 فلسطينيين بجروح متوسطة، مساء اليوم، جراء اعتداء مستوطنين عليهم أثناء قطف ثمار الزيتون في منطقة واد سيف ببلدة بيت فجار جنوب بيت لحم.

وفي سياق متصل، احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، مواطنين داخل مركبتين عند مدخل بلدة الشواورة شرق بيت لحم، واقتحمت بلدة نحالين غرب المحافظة.

وأفاد مصدر أمني بأن قوات الاحتلال أطلقت النار في الهواء عند مدخل الشواورة، واحتجزت مواطنين داخل مركبتين، مضيفا أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة نحالين، وأطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع باتجاه المواطنين.

وتشهد محافظة بيت لحم اقتحامات متكررة لبلداتها وقراها ومخيماتها، تتخللها مداهمة منازل واعتقال مواطنين واحتجاز آخرين، إلى جانب إقامة الحواجز وإغلاق المداخل والطرق، ما يعيق حركة المواطنين وتنقلهم.

م س ب/ إ س