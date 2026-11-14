الأمن العام اللبناني: لم نبلغ بغداد أن مقتل النائب السابق أحمد العلواني مرتبط بأسباب أخلاقية

نفى الأمن العام اللبناني، اليوم السبت، صحة الأنباء المتداولة بشأن إبلاغ السلطات العراقية بأن قضية مقتل النائب العراقي السابق أحمد العلواني في العاصمة بيروت تتعلق بأسباب أخلاقية أو مسائل مرتبطة بالشرف، مؤكدًا أن هذه المعلومات لا أساس لها من الصحة.

وقال الأمن العام اللبناني، في بيان رسمي، إن المديرية العامة تنفي جملة وتفصيلًا ما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الإعلامية بشأن قيام المدير العام للأمن العام، اللواء حسن شقير، بإبلاغ مسؤولين أو سياسيين عراقيين بأن قضية العلواني تتعلق بأسباب أخلاقية أو بالشرف.

وأكدت المديرية أن هذه المزاعم عارية تمامًا عن الصحة ولا تمت إلى الواقع بصلة، داعية وسائل الإعلام ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي إلى تحري الدقة والاعتماد على المصادر الرسمية قبل تداول المعلومات والشائعات المتعلقة بالقضية.

ويأتي النفي اللبناني وسط تفاعل واسع أثارته جريمة مقتل العلواني، الذي عُثر على جثمانه داخل شقة في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة بيروت، بعد انقطاع الاتصال به، قبل أن تتأكد هويته من خلال الإجراءات الطبية والقضائية وفحوص الحمض النووي.

وكانت القضية قد أثارت جدلًا سياسيًا وإعلاميًا في العراق، مع انتشار روايات وتكهنات بشأن دوافع الجريمة، وهو ما دفع خلية الإعلام الأمني العراقية إلى التحذير من استغلال الحادث لإثارة النعرات الطائفية، والتأكيد على ضرورة انتظار نتائج التحقيقات الرسمية.

وفي السياق ذاته، أكد مصدر قضائي لبناني سابقًا أنه لا توجد معطيات ملموسة تحسم دوافع الجريمة، سواء كانت سياسية أو مالية أو أمنية، مشيرًا إلى استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤولين عنها.