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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل كرات البطاطس بالجبنة.. وصفة مقرمشة واقتصادية يحبها الأطفال

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة
آية التيجي

تعد كرات البطاطس المحشية بالجبنة من الوصفات الشهية التي يمكن تقديمها بطرق مختلفة على مائدة الأسرة، خاصة لمن يبحثون عن أكلات جديدة بمكونات بسيطة واقتصادية بعيدًا عن الوجبات التقليدية.

وتتميز طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بسهولة تحضيرها، حيث تجمع بين البطاطس المهروسة وحشوة الجبن الموتزاريلا والرومي، مع طبقة خارجية مقرمشة من البقسماط تمنحها مذاقًا مميزًا.

ويمكن تقديم كرات البطاطس المقلية كطبق جانبي بجانب الوجبات الرئيسية، أو كوجبة خفيفة للأطفال، كما يمكن تنويع الحشوات حسب الرغبة والمكونات المتوفرة في المنزل.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

مقادير كرات البطاطس المحشية بالجبنة:

3 حبات بطاطس متوسطة الحجم.

نصف كوب من الجبن الموتزاريلا.

ربع كوب من الجبن الرومي المبشور.

ملعقتان كبيرتان من البقدونس المفروم.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم البودرة.

ملعقتان كبيرتان من النشا.

بيضة واحدة.

كوب من البقسماط.

زيت غزير للقلي.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية:

ـ قشري البطاطس وقطعيها إلى مكعبات متوسطة الحجم، ثم ضعيها في إناء به ماء واسلقيها حتى تصبح طرية تمامًا.

ـ صفي البطاطس من الماء جيدًا، ثم اهرسيها باستخدام الهراسة أو الشوكة حتى تحصلي على قوام ناعم وخالٍ من التكتلات.

ـ أضيفي الملح والفلفل الأسود والثوم البودرة والنشا إلى البطاطس المهروسة، وقلبي المكونات جيدًا حتى تتكون عجينة متماسكة يسهل تشكيلها.

ـ خذي جزءًا من خليط البطاطس وافرديه في راحة يدك، ثم ضعي في المنتصف كمية مناسبة من الموتزاريلا والجبن الرومي.

ـ أغلقي العجينة حول الحشوة وشكليها على هيئة كرة متوسطة الحجم، مع التأكد من إحكام إغلاقها حتى لا تخرج الجبنة أثناء القلي.

ـ كرري الخطوات السابقة حتى تنتهي كمية البطاطس والحشوة.

طريقة عمل كرات البطاطس المحشية بالجبنة

سر قرمشة كرات البطاطس من الخارج

للحصول على كرات بطاطس مقرمشة من الخارج وطرية من الداخل، اتبعي خطوات التغليف والتسوية التالية:

ـ اخفقي البيضة في طبق عميق.

ـ اغمسي كرات البطاطس في البيض المخفوق، ثم غطيها بالبقسماط من جميع الجوانب.

ـ ضعي الكرات في الثلاجة لمدة 20 دقيقة تقريبًا حتى تتماسك وتحافظ على شكلها أثناء القلي.

ـ سخني كمية مناسبة من الزيت في مقلاة عميقة على نار متوسطة.

ـ اقلي كرات البطاطس على دفعات حتى تحصل على لون ذهبي ومظهر مقرمش من جميع الجهات.

ـ ارفعي الكرات من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ للتخلص من الزيت الزائد.

ـ قدمي كرات البطاطس المحشية بالجبنة ساخنة، حتى تستمتعي بقوامها المقرمش وحشوة الجبن الذائبة من الداخل، ويمكن تقديمها بجانب الكاتشب أو صوص الثومية حسب الرغبة.

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