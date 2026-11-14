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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

بث مباشر.. الحلقة الثانية من «دولة التلاوة» بحضور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي ومنافسات قوية بين القراء

الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
الشيخ عبد الفتاح الطاروطي
محمد البدوي

تتجه أنظار محبي القرآن الكريم وتلاواته إلى الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج «دولة التلاوة»، المقرر بثها بحضور الشيخ عبد الفتاح الطاروطي، وسط حالة من الترقب لمواصلة المنافسات بين القراء المشاركين، بعد انطلاقة قوية شهدتها الحلقة الأولى من البرنامج.

وشهدت الحلقة الافتتاحية منافسة قوية بين المتسابقين، في ظل تقارب ملحوظ في مستويات الأداء ودرجات التقييم، حيث تصدر السيد راشد وعبد الرحمن محمد أبو فايد وعبد الرحمن عبد اللاه قائمة التقييمات، بعدما حصل كل منهم على 274 درجة، ليقتسم الثلاثة صدارة الترتيب.

وجاء في المركز التالي كل من إبراهيم الكحلاوي وعبد الرحمن فرح حافظ، برصيد 272 درجة لكل منهما، بينما حصل نور الريس وأيمن علام على 271 درجة، في منافسة عكست قوة الأصوات المشاركة وصعوبة حسم المراكز المتقدمة.

منافسة فاصلة لحسم بطاقة التأهل

ولم تتوقف إثارة الحلقة الأولى عند نتائج التقييم، إذ شهدت مواجهة فاصلة بين المتسابقين نور الريس وأيمن علام، بعد تساويهما في عدد الدرجات، لتحديد المتأهل إلى المرحلة التالية من المسابقة.

وبعد منافسة شهدت ترقبًا من المتابعين، حسمت لجنة التحكيم المواجهة لصالح المتسابق نور الريس، ليحصل على بطاقة التأهل، فيما عكست النتيجة مدى تقارب مستويات المشاركين وقوة المنافسة داخل البرنامج.

ترقب لمنافسات الحلقة الثانية

وتأتي الحلقة الثانية وسط اهتمام متزايد ببرنامج «دولة التلاوة»، الذي يسلط الضوء على المواهب القرآنية وأصحاب الأصوات المتميزة في الترتيل والتجويد، ويمنح القراء فرصة لإبراز قدراتهم أمام لجنة التحكيم وجمهور المشاهدين.

القرآن الكريم دولة التلاوة محبي القرآن الكريم

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