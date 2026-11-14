خليل البلوشي يشيد بالشيخ عوض الفردي في «دولة التلاوة»: لمس القلوب وذكرنا بمكانة أهل القرآن

أشاد المعلق الرياضي خليل البلوشي بانطلاق الموسم الثاني من برنامج «دولة التلاوة»، مشيدًا بالظهور المؤثر للشيخ عوض الفردي، البالغ من العمر 91 عامًا، خلال الحلقة الأولى من البرنامج، وما قدمه من تلاوة لاقت تفاعلًا واسعًا من الجمهور ولجنة التحكيم.

عوض الفردي

وعلق خليل البلوشي على ظهور الشيخ عوض الفردي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «الحاج عوض لمس القلوب.. مشهد يختصر معنى العمر مع القرآن.. الحاج عوض 91 عامًا من الحب والارتباط بكتاب الله.. حضور لمس القلوب وذكرنا أن أهل القرآن لهم في القلوب مكانة لا تصفها الكلمات.. بارك الله في عمره وأدام عليه نعمة القرآن».

وشهدت الحلقة الأولى من الموسم الثاني، الذي تنظمه وزارة الأوقاف المصرية بالتعاون مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، عددًا من المشاهد اللافتة، كان أبرزها اللقاء بين أصغر المتسابقين، الطفل عبد الرحمن محمد أبو فايد، البالغ من العمر 11 عامًا، والشيخ عوض الفردي، الذي يبلغ 91 عامًا، في مشهد عكس ارتباط مختلف الأجيال بكتاب الله.

وخطف الشيخ عوض الفردي الأنظار بتلاوته المؤثرة، التي أبكت أعضاء لجنة التحكيم والجمهور، تقديرًا لصوته وأدائه رغم تقدمه في العمر، كما جرى اختياره ضيف شرف دائمًا في حلقات الموسم الثاني.

وشهدت الحلقة أيضًا إذاعة أول تسجيل رسمي من ختمة المصحف المرتل بصوت الفائزين بلقب الموسم الأول، القارئين بلال سيف ومحمد كامل، تمهيدًا لعرضها عبر قناة «مصر قرآن كريم».

وعلى مستوى المنافسة، تأهل عدد من المتسابقين بعد منافسات قوية وتقارب في الدرجات، إذ حصل السيد راشد وعبد الرحمن محمد أبو فايد وعبد الرحمن عبد اللاه على 274 درجة، بينما حصل إبراهيم الكحلاوي وعبد الرحمن فرج حافظ على 272 درجة.

وفي منافسة فاصلة بين نور الريس وأيمن علام، نجح نور الريس في حسم بطاقة التأهل الأخيرة لصالحه، ليغادر أيمن علام المسابقة بعد أداء مميز.

ويُعرض برنامج «دولة التلاوة» يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، في تمام الساعة التاسعة مساءً عبر قنوات CBC والحياة والناس، كما يُعرض في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر منصة WATCH IT.