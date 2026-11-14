توفيق عكاشة عن علي ماهر بعد ظهوره الأول مع منتخب مصر: أسطى كبير وذكاء فطري

أشاد الإعلامي توفيق عكاشة بالمدير الفني لمنتخب مصر، علي ماهر، بعد ظهوره الأول مع الفراعنة، عقب توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا امتلاكه العديد من الصفات الشخصية والقيادية التي تساعده على النجاح في مهمته الجديدة.

علي ماهر وحسام حسن

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم علي ماهر أثبت في أول تجربة له أنه أسطى كبير ومتحدث لبق ودبلوماسي ومؤدب وذكي ذكاء فطري، ولديه القدرة على الاحتواء وتجميع مختلف الاتجاهات حوله، وده شيء ممتاز».

وجاءت إشادة عكاشة بعلي ماهر عقب البداية القوية للمدير الفني مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق فوز كبير على حساب منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن، ليبدأ مشواره مع المنتخب بانتصار عريض.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على مالاوي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، إذ يسعى المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على مالاوي

1. منتخب مصر – 7 نقاط.

2. منتخب أنجولا – 4 نقاط.

3. منتخب مالاوي – 3 نقاط.

4. منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ونجح منتخب مصر في اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على مالاوي، ليحصل علي ماهر على دفعة معنوية قوية في بداية مشواره مع الفراعنة.