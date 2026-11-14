قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محلل سياسي: ضرب المستشفيات في غزة يستهدف فرض واقع جديد وتهجير الفلسطينيين
الأرصاد: غدا طقس معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا والعظمى بالقاهرة 26
مشاري راشد يوجه انتقادات حادة لاستغلال أموال تبرعات غزة لتحقيق مصالح خاصة
وزير ثقافة لبنان: نتطلع إلى السلام بشدة.. ونعوّل على التضامن الدولي لحماية تراثنا الثقافي والتاريخي
مايك جونسون: تحديث مراقبة الحركة الجوية في أمريكا ضرورة.. ومعداتها تعود إلى الثمانينيات
ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا 2027
تقلبات جوية حادة وأمطار غزيرة.. موعد أول نوة شتوية في مصر 2026
بعد اتهامها له.. تصالح الفنان إيهاب توفيق مع شابين صدمهما بسيارته في القاهرة
وزير النقل الأمريكي: أنظمة المراقبة الجوية تستخدم أجهزة قديمة عمرها عقود
ستيف هارفي يكشف تفاصيل رغبة نجله في اعتناق الإسلام.. لماذا اختار له اسم «علي» منذ ولادته؟
اتهام الفنان إيهاب توفيق بصدم شابين على كورنيش النيل.. والأمن يحقق
الأرصاد: أجواء خريفية مستقرة وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة من الإثنين إلى الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

توفيق عكاشة عن علي ماهر بعد ظهوره الأول مع منتخب مصر: أسطى كبير وذكاء فطري

توفيق عكاشة
توفيق عكاشة
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أشاد الإعلامي توفيق عكاشة بالمدير الفني لمنتخب مصر، علي ماهر، بعد ظهوره الأول مع الفراعنة، عقب توليه المسؤولية الفنية خلفًا لحسام حسن، مؤكدًا امتلاكه العديد من الصفات الشخصية والقيادية التي تساعده على النجاح في مهمته الجديدة.

علي ماهر وحسام حسن 

وقال توفيق عكاشة، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم علي ماهر أثبت في أول تجربة له أنه أسطى كبير ومتحدث لبق ودبلوماسي ومؤدب وذكي ذكاء فطري، ولديه القدرة على الاحتواء وتجميع مختلف الاتجاهات حوله، وده شيء ممتاز».

وجاءت إشادة عكاشة بعلي ماهر عقب البداية القوية للمدير الفني مع منتخب مصر، بعدما قاد الفراعنة لتحقيق فوز كبير على حساب منتخب مالاوي بخمسة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت المنتخبين ضمن منافسات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

وشهدت المباراة الظهور الأول لعلي ماهر على رأس القيادة الفنية لمنتخب مصر، بعد توليه المهمة خلفًا للمدير الفني السابق حسام حسن، ليبدأ مشواره مع المنتخب بانتصار عريض.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد الفوز على مالاوي

ويستعد منتخب مصر لمواجهة نظيره منتخب مالاوي مجددًا، يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية 2027.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرًا بتوقيت القاهرة، إذ يسعى المنتخب الوطني لمواصلة نتائجه الإيجابية وتعزيز صدارته للمجموعة.

ترتيب مجموعة منتخب مصر عقب الفوز على مالاوي

1. منتخب مصر – 7 نقاط.

2. منتخب أنجولا – 4 نقاط.

3. منتخب مالاوي – 3 نقاط.

4. منتخب جنوب السودان – دون رصيد من النقاط.

ونجح منتخب مصر في اعتلاء صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، بعد الفوز على مالاوي، ليحصل علي ماهر على دفعة معنوية قوية في بداية مشواره مع الفراعنة.

توفيق عكاشة الاهلي الزمالك منتخب مصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم

إضافة سؤال poetry في امتحان انجليزي المرحلة الإبتدائية بمدارس اللغات

مصطفى كامل

ظهر بدولة التلاوة.. مصطفى كامل يمنح الشيخ عوض الفردي عضوية نقابة الموسيقيين

الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بـ47 ألف …انهيار سعر الذهب اليوم

سعر الذهب

سعر أشهر عيار في الصاغة الآن.. آخر تحديث لـ أسعار الذهب اليوم

أشرف بن شرقي

بيراميدز يغري أشرف بن شرقي بـ4.5 مليون دولار لضمه مجانًا من الأهلي | خاص

أسعار الذهب الان

الحق اشتري| أسعار الذهب الآن.. هبوط عيار 24 لـ 6805 جنيهات

أسعار الدواجن

أسعار الدواجن والبانيه تفاجئ الجميع.. كم وصل سعر الكيلو؟

ما هي سورة الاستجابة

ما هي سورة الاستجابة؟.. تصعد بحاجتك إلى السماء بسرعة البرق

ترشيحاتنا

منظومة الوقود الجديدة

بعد بدء منظومة الوقود الجديدة.. خطوات استخراج الملصق الإلكتروني والمستندات المطلوبة

رفع الحد الأدنى للمعاشات

من 1755 لـ 2080 جنيها.. تفاصيل رفع الحد الأدنى للمعاشات يناير 2027 وشروط الاستحقاق

أسعار الذهب

سعر الذهب اليوم في مصر.. صدمة عالمية ومفاجأة تسيطر على محال الصاغة

بالصور

طبيب أورام يحذر النساء بعد سن الـ50.. أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف

أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء
أدوية تقلل مخاطر السرطان وأمراض القلب والخرف لدى النساء

نشرة المرأة والمنوعات | تقليل البروتين يبطئ الشيخوخة البيولوجية.. 1 من كل 2 مصابين بالسكر لا يدرك إصابته

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

فيديو

فيلم فرقة الموت

طرح الإعلان التشويقي الأول لفيلم فرقة الموت

تحذير عالم زلازل لإسرائيل

عالم زلازل يحذر إسرائيل من زلزال مــدمــ.ـر في الطريق

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبو زيد

مجدي أبو زيد يكتب: اختار اللي يستاهل.. ولا تقف عندما يخذلك القريب

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملكة بنت عنات

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: يوبيل القاهرة السينمائي

د. منال امام مستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: أطفال غزة.. من يحميهم من برد الشتاء؟

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: الغش حين يهدم بنية المجتمع وخلق الأمة السوي

المزيد