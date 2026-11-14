ثابت دون تغيير.. سعر الذهب في الكويت الآن

شهد سعر الذهب في الكويت استقرارًا مع تعاملات مساء اليوم السبت 14-112-2026 على مستوى محللات الصاغة الكويتية.

سعر الذهب في الكويت

وأظهرت تعاملات الذهب في أسواق الكويت ثباتًا دون تغيير على مختلف الأعيرة الذهبية .

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 33 دينار كويتي.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 38.8 دينار كويتي.

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 35.55 دينار كويتي.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 33.95 دينار كويتي.

سعر عيار 18

بلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 29.1 دينار كويتي.

سعر الجنيه الذهب

وبلغ سعر الجنيه الذهب 271.55 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 24

وصل تولة الذهب عيار 24 نحو 452.55 دينار كويتي.

سعر تولة الذهب عيار 22

بلغ سعر تولة الذهب عيار 22 نحو 414.65 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب

وصل سعر أونصة الذهب 1207 دينار كويتي.

سعر أونصة الذهب بالدولار

وسجل سعر أونصة الذهب بالدولار 3874 دولار.