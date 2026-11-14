دون تغيير.. العملات الأجنبية والدولار واليورو الآن

استقرت العملات الأجنبية في تعاملات مساء اليوم، السبت 14-11-2026، على مستوى السوق الرسمية.

سعر العملات اليوم

بلغ متوسط سعر العملات الأجنبية دون تغيير منذ آخر يوم عمل في الجهاز المصرفي قبل يومين.

سعر الدولار

وبلغ سعر الدولار 53.36 جنيها للشراء و53.5 جنيها للبيع.

سعر اليورو

سجل سعر اليورو 59.18 جنيها للشراء و59.34 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وصل سعر الجنيه الإسترليني إلي 70.8 جنيه للشراء و71 جنيها للبيع.

سعر الدولار الكندي

بلغ سعر الدولار الكندي 37.45 جنيها للشراء و37.56 جنيها للبيع.

سعر الكرون النرويجي

بلغ سعر الكرون النرويجي 5.58 جنيها للشراء و5.6 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وصل سعر الكرون السويدي إلى 5.35 جنيها للشراء و5.37 جنيها للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وسجل سعر الكرون الدنماركي 37.45 جنيها للشراء و37.56 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وبلغ سعر الفرنك السويسري 64.1 جنيها للشراء و64.29 جنيها للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

بلغ سعر الـ100 ين ياباني 33.42 جنيها للشراء و33.51 جنيها للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وسجل سعر الدولار الأسترالي 36.44 جنيها للشراء و36.54 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني

بلغ سعر اليوان الصيني 8 جنيهات للشراء و8.02 جنيه للبيع.