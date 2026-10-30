دون تغيير.. سعر العملات الأجنبية في البنوك الدولار واليورو الآن

استقر سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه في تعاملات مساء اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى السوق الرسمية من دون تغيير.

سعر العملات بعد إعلان الفائدة

وثبت سعر العملات الأجنبية بالتوازي مع اعلان البنك المركزي المصري رفع الفائدة 100 نقطة أساسية على كافة المعاملات الرسمية.

سعر الدولار

وسجل سعر الدولار 55.98 جنيه للشراء و56.12 جنيه للبيع.

سعر اليورو

وصل سعر اليورو 62.41 جنيه للشراء و62.57 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني 74,58 جنيه للشراء و74.78 جنيه للبيع.

سعر الدولار الكندي

وصل سعر الدولار الكندي 40.02 جنيه للشراء و40.13 جنيه للبيع.

سعر الكرون الدنماركي

وبلغ سعر الكرون الدنماركي 8.35 جنيه للشراء و8.37 جنيه للبيع.

سعر الكرون النرويجي

وصل سعر الكرون النرويجي 6.02 جنيه للشراء و6.04 جنيه للبيع.

سعر الكرون السويدي

وبلغ سعر الكرون السويدي 67.58 جنيه للشراء و67.76 جنيه للبيع.

سعر الـ100 ين ياباني

وسجل الـ100 ين ياباني 35.42 جنيه للشراء و35.52 جنيه للبيع.

سعر الدولار الإسترالي

وبلغ سعر الدولار الإسترالي 39.39 جنيه للشراء و39.49 جنيه للبيع.

سعر اليوان الصيني

وصل سعر اليوان الصيني 8.4 جنيه للشراء و8.42 جنيه للبيع.