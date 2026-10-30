تشابي ألونسو: علينا فرض أسلوبنا والهيمنة على أرضية الملعب

تحدث تشابي ألونسو، المدير الفني لفريق تشيلسي، عن أهمية فرض شخصية الفريق داخل الملعب، مؤكدًا ضرورة الاعتماد على نقاط القوة والسيطرة على مجريات اللعب، مع التحلي بالثقة والروح العالية من أجل تحقيق النتائج المطلوبة.

المدير الفني لفريق تشيلسي

وقال ألونسو: «يجب أن نفرض أسلوبنا ونهيمن على أرضية الملعب بنقاط قوتنا، ونلعب بثقة وروح عالية»، مشددًا على أهمية الالتزام بالأفكار الفنية والظهور بشخصية قوية خلال المباريات.

وأضاف المدير الفني أن الفريق مطالب بالتعامل مع المرحلة الحالية باعتبارها رحلة تتطلب التعلم من اللحظات الصعبة، قائلًا: «رأيت نسخة أفضل منا أمام ليفربول مقارنة بمباراة توتنهام، رغم أن النتيجة لم تكن التي نريدها في المباراتين، وهذه رحلة سنمر خلالها بلحظات صعبة وعلينا التعلم منها». كما أكد أن إستيفاو سيحصل على فرصته خلال الموسم، نافيًا وجود مناقشات بشأن رحيله على سبيل الإعارة في يناير، مشيرًا إلى أن مويسيس كايسيدو جاهز للمشاركة، بينما سيغيب ماكسينس لاكروا حتى فترة التوقف الدولي بسبب الإصابة.