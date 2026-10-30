وزير الأوقاف يشهد افتتاح فرع دار الإفتاء بالسويس.. ويهنئ مفتي الجمهورية

شهد الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بمحافظة السويس، الذي افتتحه دولة رئيس الوزراء، المهندس الدكتور مصطفى مدبولي.

وكان في استقبال وزير الأوقاف الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، وبحضور المستشار محمود الشريف، وزير العدل، والدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، القائم بعمل وزير الثقافة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والشيخ محمد أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من المسئولين.

وزير الأوقاف يشهد افتتاح فرع دار الإفتاء بالسويس

ويأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتطوير الخدمات الدينية والإفتائية، والتوسع في تقديمها للمواطنين بمختلف المحافظات.

وتقدم الوزير بالتهنئة إلى مفتي الجمهورية، ودار الإفتاء المصرية، بمناسبة افتتاح الفرع الجديد، راجيًا لدار الإفتاء مزيدًا من التوفيق والسداد في أداء رسالتها العلمية والدعوية والمجتمعية، ومواصلة جهودها في بيان صحيح الدين، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وتعزيز الوعي الديني الرشيد.

وأكد الوزير أهمية التكامل والتعاون بين أركان المؤسسة الدينية المصرية، واصطفافها صفًّا واحدًا خلف الأزهر الشريف، وتضافر جهودها في خدمة الدين والوطن، وترسيخ المنهج الأزهري الوسطي، ومواجهة الأفكار المتطرفة وتصحيح المفاهيم المغلوطة، بما يسهم في بناء الإنسان وتعزيز استقرار المجتمع.

ويأتي افتتاح فرع دار الإفتاء المصرية بالسويس امتدادًا لجهود الدار في التوسع الجغرافي وتطوير منظومة خدماتها، بما ييسر وصول المواطنين إلى الفتوى الشرعية المنضبطة، ويعزز خدمات الإرشاد الأسري والتوعية الدينية، فضلًا عن البرامج التدريبية والتثقيفية.