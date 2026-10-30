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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية

وزير الخارجية
وزير الخارجية
أ ش أ

بحث الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم الجمعة ببودابست مع نائبة رئيس الوزراء وزيرة الخارجية المجرية أنيتا أوربان، العلاقات سبل تطوير العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية.

وأكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على إعلان الشراكة الاستراتيجية الموقع بين البلدين عام 2023، باعتباره إطاراً هاماً للارتقاء بالعلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، معرباً عن التطلع إلى ترجمة هذه الشراكة إلى مشروعات وبرامج عملية تحقق عائداً ملموساً على الشعبين الصديقين.

كما أشار وزير الخارجية الى أهمية دورية انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين، باعتبارها آلية محورية لدفع مختلف مسارات التعاون، مشدداً على ضرورة العمل على زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز التعاون في مجال السياحة، فضلا عن الاستفادة من الفرص الواعدة المتاحة لتوسيع الشراكات الاقتصادية والاستثمارية.

وبحث الوزيران المشروعات القائمة بين البلدين في عدد من المجالات، وفي مقدمتها السكك الحديدية، حيث أكد الوزير عبد العاطي أهمية البناء على ما تحقق من تعاون في هذا المجال، واستكشاف آفاق جديدة لتوسيع نطاق الشراكة في مشروعات البنية التحتية والنقل، فضلا عن الاستفادة من الخبرات والإمكانات المجرية في دعم جهود التنمية في مصر.

وتبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها مستجدات الأوضاع الإقليمية والجهود المبذولة لاحتواء الأزمات الراهنة والحيلولة دون اتساع نطاق التصعيد، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية تغليب المسارات السياسية والدبلوماسية، والاحتكام إلى الحوار وتكثيف جهود التهدئة والحفاظ على استقرار المنطقة.

الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية وزيرة الخارجية المجرية

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