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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الشرقية إنبي يتقدم بثنائية على القناة في الشوط الأول بالدوري

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
إسلام مقلد

انتهت أحداث الشوط الأول من مواجهة فريقي الشرقية إنبي والقناة بتقدم الشرقية إنبي بنتيجة 2-0، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

سجل هدفي الشرقية إنبي، كل من: عماد ميهوب وحسام غانم في الدقيقتين 29 و37 من انطلاق المباراة.

تشكيل الشرقية إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق الشرقية إنبي بقيادة محمد بركات، التشكيل الرسمي لمباراة القناة، على ستاد هيئة قناة السويس في الجولة الثامنة لمسابقة الدوري الممتاز.

جاء تشكيل الشرقية إنبي كالتالي:

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : محمد حمدي – أحمد كالوشا – سيف الخشاب – محمد شرقية.

خط الوسط : سيد سعيد – زياد كمال – عماد ميهوب.

خط الهجوم : محمد حتحوت – محمد النحاس – حسام إيفونا.

ويتواجد على مقاعد البدلاء، رضا سيد ومروان داود وأحمد حواش ومحمود كهربا ورزاق لابوديه وعلي إيهاب واوسينو بوديان وعمر العزب ويوسف عبد الواحد.

الشرقية إنبي القناة الدوري الممتاز الدوري

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