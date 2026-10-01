المقاولون العرب يضرب الشرقية إنبي بثلاثية في الدوري المصري

حقق فريق المقاولون العرب، بقيادة سامي قمصان، فوزًا كبيرًا على الشرقية إنبي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعتهما الاثنين على استاد السلام، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري المصري الممتاز موسم 2026-2027.

أهداف مباراة المقاولون العرب والشرقية إنبي

افتتح إدريسا تيام التسجيل لصالح المقاولون العرب في الدقيقة 11، ليمنح فريقه التقدم مبكرًا، قبل أن يعود اللاعب نفسه ويضيف الهدف الثاني في الدقيقة 56.

واختتم شادي حسين ثلاثية المقاولون العرب في الدقيقة 82، ليؤكد تفوق فريقه ويحسم المواجهة بثلاثة أهداف نظيفة، ويحصد ذئاب الجبل ثلاث نقاط مهمة في مشوارهم بالمسابقة.

ترتيب المقاولون العرب والشرقية إنبي

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 11 نقطة، ليحتل المركز السابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

في المقابل، تجمد رصيد الشرقية إنبي عند 4 نقاط، ليحتل المركز السابع عشر، ويواصل محاولاته لتحسين نتائجه والابتعاد عن مراكز الخطر.

تشكيل المقاولون العرب أمام الشرقية إنبي

حراسة المرمى: محمد فوزي.

خط الدفاع: خالد عبد الفتاح، حسن شكوش، محمد عمار، جوزيف أوشايا.

خط الوسط: مصطفى جمال، دكو دودو، أنس بني عودة.

خط الهجوم: عمر كمال، أوجيرا، إدريسا تيام.

تشكيل الشرقية إنبي أمام المقاولون العرب

حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع: محمد حمدي، أحمد كالوشا، محمد شرقية، سيد سعيد.

خط الوسط: عماد ميهوب، زياد كمال، محمود كهربا.

خط الهجوم: محمد عصام، محمد النحاس، محمد شريف.