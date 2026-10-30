قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إلى جانب إيران.. نجل نتنياهو يصف العرب داخل إسرائيل بأنهم «الخطر الأكبر» على بقاء الدولة
تطورات جديدة في علاج سرطان الثدي.. الاختبارات الجينية تقلل الحاجة لـ«الكيماوي» والجراحات تتجه للحفاظ على جسد المرأة
وزارة الخزانة الأمريكية: مساعي إيران لتحويل تجارتها إلى الطرق البرية «فشلت»
وزير الخارجية الفرنسي: أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي تشكل تحديًا للسلام والأمن الدوليين
خالد محمد علي: هجمات المسيرات على محطات الكهرباء في السودان تتجاوز قدرات الدعم السريع
سانا: اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي تهدد تربية الماشية ومصادر رزق الأهالي في رويحينة
الزمالك يهزم الجزيرة 57-51 في دوري المرتبط لكرة السلة
وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.. حريق على متن سفينة تعرضت لهجوم قرب جزيرة إيرانية
التحريات تكشف تفاصيل اتهام البلوجر روكي أحمد بنشر فيديوهات رقص بالتجمع.. خاص
بعد قرار البنك المركزي.. حدود السحب اليومي من إنستاباي والبنوك
منال عوض للخريجين: مصر تنتظر منكم الكثير وثقوا في قدراتكم لصناعة المستقبل
خاص | كالوشا يتصدر قائمة المرشحين لتدعيم دفاع الأهلي في يناير 2027
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزارة الخزانة الأمريكية: مساعي إيران لتحويل تجارتها إلى الطرق البرية «فشلت»

الخزانة الأمريكية
الخزانة الأمريكية
القسم الخارجي

كشف تقرير لوزارة الخزانة الأمريكية، حصلت عليه منصة «أكسيوس»، أن الحصار البحري والعقوبات الاقتصادية وتعطيل مسارات التصدير البرية ألحقت أضرارًا كبيرة بالاقتصاد الإيراني، وقلّصت قدرة طهران على الالتفاف على القيود الأمريكية من خلال تحويل حركة تجارتها إلى الطرق البرية.

وأوضح التقرير أن حملة «العزلة الاقتصادية» التي تقودها وزارة الخزانة الأمريكية لا تقتصر على وقف صادرات النفط الإيرانية، بل تستهدف أيضًا تقليص وصول طهران إلى شبكات التجارة الدولية والطيران والخدمات المصرفية والبدائل المالية الرقمية، بما يحد من قدرتها على تأمين الإيرادات وتدبير احتياجاتها من الخارج.

وتشير التطورات على الحدود الإيرانية إلى تعثر محاولات الاعتماد على النقل البري لتعويض القيود المفروضة على الموانئ، فقد أغلقت العراق معبر الشيب الحدودي، بينما فرضت باكستان قيودًا على مرور الشاحنات الإيرانية عبر معبري جبد وتفتان، ما أدى إلى زيادة الضغوط على طرق التجارة المتبقية.

ووفق تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، كانت نحو 17 ألف شاحنة تنتظر العبور عند الحدود الإيرانية مع تركيا وأفغانستان وأذربيجان في أواخر سبتمبر، مع تأخيرات وصلت إلى نحو 20 يومًا، وهو ما يعكس حجم الاختناقات التي تواجه حركة نقل البضائع.

وتستهدف واشنطن كذلك قطاعات السكك الحديدية والسيارات الإيرانية، إذ فرضت وزارة الخزانة في الأول من أكتوبر عقوبات على شركات عاملة في القطاعين، ضمن عملية «العزلة الاقتصادية»، معتبرة أن هذه القطاعات توفر موارد وقدرات لوجستية للنظام الإيراني، وتساعده على مواصلة نشاطه الاقتصادي رغم القيود البحرية.

وتأتي هذه الإجراءات، في وقت تسعى فيه إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى توسيع نطاق الضغط على طهران، عبر استهداف قنوات التمويل والنقل والتجارة، بالتوازي مع استمرار المساعي الدبلوماسية للتوصل إلى اتفاق بشأن الملفات الخلافية بين البلدين.

وزارة الخزانة الأمريكية العزلة الاقتصادية صادرات النفط الإيرانية الحدود الإيرانية العراق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

قراصنة يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

ترشيحاتنا

فريق الإسعاف

7 دقائق بين الحياة والموت.. حكاية طفل غريق أعاده أبطال الإسعاف إلى الحياة في أسيوط

فرح زفاف جماعي بسانت كاترين

سباقات الجمال وحضور للسائحين.. زفاف بدوي استثنائي لـ 5 عرسان في جبال سانت كاترين

فريق جراحى

نجاح جراحة دقيقة بمستشفى تمي الأمديد لإصلاح كسور بالعظام واستعادة حركة الفك والعين

بالصور

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد