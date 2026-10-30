3 انفجارات تهز عدن وسط أنباء عن إطلاق صاروخين من اب والضالع

شهدت العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، مساء الجمعة، سماع دوي ثلاثة انفجارات، وفق ما أفاد به مراسل قناة «العربية»، الذي أكد سماع انفجارين في البداية، قبل أن يرصد دوي انفجار ثالث في المدينة.

وفي تطور متصل، نقلت «العربية» عن مصادرها أن الفصائل المسلحة أطلقت صاروخين باتجاه عدن من محافظتي إب والضالع، في حين لم تتضح بعد طبيعة الانفجارات أو المواقع التي وقعت فيها، كما لم ترد معلومات مؤكدة بشأن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلته القناة، أن الصاروخين انطلقا من مناطق خاضعة لسيطرة الفصائل المسلحة في المحافظتين، واستهدفا العاصمة المؤقتة للحكومة اليمنية، وسط ترقب لصدور توضيح رسمي يكشف ملابسات الواقعة.

ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوترات العسكرية في اليمن، مع تكرار الهجمات الصاروخية التي تستهدف عدن ومنشآتها الحيوية.

وكانت وكالة رويترز قد أفادت، أول أمس، بتعرض مطار عدن لهجوم صاروخي تسبب في أضرار مادية وإصابات بين المدنيين، وأدى إلى توقف حركة الطيران، وفق ما أعلنته القوات الحكومية اليمنية.