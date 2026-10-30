الدفاع الروسية: استهداف سفينة شحن محملة بإمدادات للقوات الأوكرانية جنوب أوديسا

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات المسلحة الروسية استهدفت سفينة شحن محملة بإمدادات عسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية جنوب أوديسا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية-: "واصلت القوات المسلحة الروسية، شن ضربات باستخدام طائرات مسيرة ضد سفن بحرية تٌستخدم لصالح القوات المسلحة الأوكرانية".

وأضافت أنه: "نتيجة لهذه الضربات، تم استهداف سفينة شحن جاف أثناء إبحارها في البحر كانت تنقل إمدادات عسكرية وسلعا ذات استخدام مزدوج لتلبية احتياجات القوات المسلحة الأوكرانية، على بعد 30 كيلومترا جنوبي مدينة أوديسا".

يشار إلى أنه منذ منتصف يوليو الماضي، دأب الجيش الروسي يوميًا، على استهداف أصول الصناعة والنقل والسفن ومرافق التخزين الداعمة للقوات الأوكرانية.