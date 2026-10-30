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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد جنوب القاهرة والمعادي للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

قافلة دعوية موسعة
قافلة دعوية موسعة
أحمد سعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، قافلةً دعوية موسعة إلى مساجد إدارات أوقاف غرب القاهرة وجنوب القاهرة والمعادي، بمشاركة ١٢٦ إمامًا من ديوان عام الوزارة ومديرية أوقاف القاهرة، وذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، ونشر الفكر الرشيد، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية.

الأوقاف تسير قافلة دعوية موسعة لمساجد جنوب القاهرة والمعادي

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «مخاطر الألعاب الإلكترونية»، موضحةً ما قد تسببه بعض هذه الألعاب من آثار سلبية على عقول النشء وسلوكهم، وما قد يترتب على الإفراط في استخدامها من إهدار للوقت، والعزلة الاجتماعية، والتأثير في التحصيل الدراسي والصحة النفسية والجسدية، فضلًا عن مخاطر المحتوى غير الملائم والقيم والسلوكيات التي قد تروج لها بعض الألعاب.

وأكدت الخطبة أهمية دور الأسرة في حماية عقول الأبناء من إدمان الألعاب الإلكترونية، وترشيد استخدامهم لها، موضحةً أن الشريعة الإسلامية راعت فطرة الإنسان وحاجته إلى الترفيه المباح دون إفراط أو تضييع للحقوق والواجبات، مستشهدةً بقول النبي ﷺ: «إنَّ لِرَبِّكَ عليكَ حقًّا، ولِنَفْسِكَ عليكَ حقًّا، ولأَهْلِكَ عليكَ حقًّا، فأَعْطِ كُلَّ ذِي حقٍّ حقَّهُ»(رواه البخاري)، بما يؤكد أهمية التوازن بين الترويح عن النفس والقيام بالمسئوليات.

وتأتي القافلة ضمن البرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالتنسيق مع مديرية أوقاف القاهرة، لتكثيف الحضور الدعوي بالمساجد، وتعزيز التواصل مع روادها، ونشر الفكر الرشيد، وبناء الوعي، وترسيخ القيم الإيمانية والوطنية والأخلاقية، بما يسهم في خدمة المجتمع وبناء الإنسان.

قافلة دعوية موسعة وزارة الأوقاف الأوقاف خطبة الجمعة مخاطر الألعاب الإلكترونية

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