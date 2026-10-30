قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفوض حقوق الإنسان الأوكراني يشيد بجهود ميلانيا ترامب الإنسانية في أوليشكي
مجلس الأمن يناقش قضية الصحراء المغربية.. وروسيا تستخدم الفيتو ضد مشروع القرار الأمريكي
وجوه جديدة تحت المراقبة.. مراد يكشف مرشحي الانضمام لمنتخب مصر في معسكر نوفمبر| خاص
مصرع 4 أشخاص وإصابة 11 في تحطم مروحية عسكرية أوروبية بالبوسنة
اختراق بيانات 260 مليون شخص.. اليابان تواجه تصاعدا غير مسبوق في الهجمات الإلكترونية
للعام الثالث على التوالي.. نوستالجيا 90/80 تعود على مسرح البالون
مواعيد مباريات الأهلي في الكونفدرالية والدوري وكأس عاصمة مصر
بالتوقيت الشتوي 2026.. مواعيد عمل مترو الأنفاق والقطار الخفيف والأتوبيس الترددي
5 سيارات كهربائية في مصر.. الأخيرة بأرخص سعر
نور ندا: مصر تستحوذ على 40% من التبادل التجاري الروسي مع أفريقيا
واشنطن توافق على صفقة محتملة بقيمة 2.1 مليار دولار لبيع صواريخ باتريوت لأوكرانيا
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف ناقلة نفط في مضيق هرمز
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها ببورسعيد والسويس للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

قوافل الأوقاف الدعوية
قوافل الأوقاف الدعوية
أحمد سعيد

سيرت وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، قوافل دعوية موسعة إلى عدد من المساجد بالمناطق المستهدفة بمديريتي أوقاف بورسعيد والسويس، بمشاركة ٢٣ إمامًا ببورسعيد، و٢٦ إمامًا بالسويس، بإجمالي ٤٩ إمامًا من أئمة الديوان العام. 

قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها ببورسعيد والسويس للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتكثيف الحضور الدعوي الميداني، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، وترسيخ القيم الوطنية والأخلاقية، بالتنسيق مع مديرية أوقاف بورسعيد بإشراف الشيخ محمد إبراهيم سليمان - مدير المديرية، ومديرية أوقاف السويس بإشراف الدكتور أيمن خضر - مدير المديرية.

وتأتي هذه القوافل امتدادًا للبرنامج الدعوي الذي تنفذه وزارة الأوقاف بالمناطق المستهدفة، بما يعزز دور المسجد في بناء الوعي، وترسيخ الفكر الوسطي، وتعزيز قيم الانتماء والمسئولية، والتوعية بالقضايا التي تمس أمن المجتمع واستقراره، ولا سيما مخاطر الألعاب الإلكترونية والإدمان الرقمي، وما قد يترتب عليهما من آثار سلبية على عقول النشء والشباب وسلوكهم.

وتناولت خطبة الجمعة موضوع «مخاطر الألعاب الإلكترونية»، محذرةً من الإفراط في استخدامها وما يترتب عليه من إهدار للوقت، والتقصير في أداء الواجبات الدينية والأسرية والدراسية، فضلًا عن الأضرار الصحية والنفسية والاجتماعية، ومخاطر القمار والابتزاز والاستقطاب الرقمي.

وأكدت الخطبة أهمية دور الأسرة في حماية الأبناء من مخاطر الألعاب الإلكترونية، ومتابعة استخدامهم للتقنيات الحديثة، وترشيد أوقات اللعب، وتوجيههم إلى الترفيه المباح والأنشطة النافعة، تأكيدًا لأهمية التوازن بين الترويح عن النفس والقيام بالمسئوليات والواجبات.

وتواصل وزارة الأوقاف تنفيذ قوافلها الدعوية بالمناطق المستهدفة ومختلف المحافظات؛ دعمًا لرسالة المسجد في بناء الإنسان، وترسيخ صحيح الدين، وتعزيز الوعي الديني والمجتمعي، ونشر الفكر الوسطي، بما يسهم في تحقيق الأمن الفكري والمجتمعي، وحماية الوطن وصون أمنه واستقراره.

قوافل الأوقاف الدعوية الأوقاف قوافل الأوقاف الدعوية تواصل رسالتها ببورسعيد والسويس للتوعية بمخاطر الألعاب الإلكترونية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

باقة إنترنت

مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

شهادات

شهادات الادخار بعد رفع الفائدة في بنكي الأهلي ومصر.. كم تبلغ أرباح 100 ألف جنيه؟

أسعار السلع التموينية

30 سلعة بأسعار مخفضة ضمن مقررات تموين شهر نوفمبر 2026.. تعرف عليها

التماسيح

مفاجأة بشأن ظهور التماسيح في المصارف والترع.. تهريب من أسوان إلى الوجه البحري

سعر الدولار

100 دولار بكام انهاردة؟.. أسعار العملة الأمريكية اليوم بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

نيسان سنترا

بقوة 300 حصان ومكابح GT-R.. نيسان تفاجئ الجميع بـ سنترا Spec-V

تويوتا الهجينة

تويوتا تراهن على نظام هجين يوفر 15% من الوقود

شراكة

هيثم يحيى: شراكة جديدة لدعم خدمات السيارات الكهربائية والهجينة

بالصور

8 عصائر قد تحمي قلبك بشرط أن تنتبه من هذا الفخ

عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب
عصائر طبيعية لدعم صحة القلب

5 أنماط للكبد الدهني.. دراسة تكشف اختلاف مخاطر الإصابة بسرطان الكبد وفشل الكبد

أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني
أنماط مختلفة للكبد الدهني

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد