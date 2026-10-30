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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
آية التيجي

أسباب البقع البيضاء

علاج البقع البيضاء

لماذ يحدث نقص التصبغ في البشرة؟

أعراض نقص فيتامين B12

متى تكون البقع البيضاء خطيرة

يلاحظ بعض الأشخاص ظهور بقع بيضاء على الجلد، سواء في الوجه أو اليدين أو مناطق مختلفة من الجسم، ما يثير تساؤلات حول أسبابها وعلاقتها بنقص الفيتامينات، خاصة فيتامين B12، الذي قد يرتبط ببعض اضطرابات التصبغ الجلدي.

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟

لكن ظهور البقع البيضاء لا يعني بالضرورة وجود نقص في أحد الفيتامينات، إذ يمكن أن ينتج عن مجموعة من الأمراض الجلدية والاضطرابات الصحية، ويختلف العلاج حسب السبب المسؤول عن ظهورها.

وفي هذا السياق، يستعرض موقع «صدى البلد» أسباب ظهور البقع البيضاء على الجلد، وطرق علاجها، ومتى تستدعي زيارة طبيب الجلدية، وفقًا لما ذكره موقع «Healthline».

وقد يرتبط نقص فيتامين B12 بالبهاق وبعض اضطرابات التصبغ الجلدي، إذ تشير بعض الأبحاث إلى وجود علاقة بين انخفاض مستوياته والإصابة بالبهاق لدى بعض الأشخاص.

والبهاق مرض جلدي يحدث نتيجة فقدان الخلايا المسؤولة عن إنتاج صبغة الميلانين، ما يؤدي إلى ظهور مناطق بيضاء على الجلد.

ومع ذلك، لا يُعد نقص فيتامين B12 سببًا مؤكدًا أو مباشرًا لجميع حالات البهاق، كما أن ظهور البقع البيضاء لا يكفي وحده لتشخيص نقص هذا الفيتامين، بل يتطلب الأمر تقييمًا طبيًا وفحوصات عند الحاجة.

ظهور بقع بيضاء على الجلد

ما أسباب ظهور بقع بيضاء صغيرة على الجلد؟

لا يرتبط ظهور البقع البيضاء دائمًا بنقص الفيتامينات، فقد يكون ناتجًا عن عدد من الأمراض والحالات الجلدية، ومن أبرزها:

ـ النخالية المبرقشة: عدوى فطرية سطحية تؤدي إلى ظهور بقع فاتحة أو داكنة اللون على الجلد.

ـ الإكزيما: قد تترك بعض أنواع الإكزيما مناطق أفتح من لون الجلد الطبيعي، خاصة بعد الالتهاب.

ـ نقص التصبغ النقطي مجهول السبب: حالة تظهر في صورة بقع بيضاء صغيرة، وغالبًا ما تصيب المناطق المعرضة للشمس.

ـ بقع الشمس: قد تظهر مناطق فاتحة نتيجة تغيرات التصبغ المرتبطة بالتعرض لأشعة الشمس.

ـ النخالية البيضاء: حالة جلدية تظهر غالبًا في صورة بقع فاتحة، وقد يصاحبها جفاف أو قشور خفيفة.

وهناك أسباب أخرى محتملة، منها الوحمة ناقصة التصبغ، والمهق الجزئي، وهو اضطراب وراثي يؤثر على تصبغ الجلد.

وفي حالات أقل شيوعًا، قد ترتبط البقع البيضاء ببعض الأمراض المناعية أو الالتهابية، مثل الذئبة القرصية والساركويد، أو اضطرابات جلدية أكثر خطورة، مثل سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية.

كما يمكن أن تظهر بعض التغيرات الجلدية نتيجة عدوى معينة، مثل الجذام أو مرض الزهري.

ظهور بقع بيضاء على الجلد

كيف يمكن علاج البقع البيضاء على الجلد؟

يعتمد علاج البقع البيضاء على تحديد السبب الرئيسي وراء ظهورها، فلا يوجد علاج واحد يناسب جميع الحالات.

وقد تساعد بعض إجراءات العناية بالبشرة في تحسين الحالة أو الحد من تفاقم بعض المشكلات الجلدية، ومنها:

ـ ترطيب الجلد بانتظام باستخدام منتجات مناسبة.

ـ استخدام منظفات لطيفة لا تسبب تهيج البشرة.

ـ استعمال واقي الشمس لحماية المناطق المصابة.

ـ تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس.

ـ الابتعاد عن المنتجات التي تحتوي على مواد كيميائية قاسية أو تسبب تهيج الجلد.

ـ علاج نقص فيتامين B12 إذا أثبتت الفحوصات وجوده، وفقًا لتوجيهات الطبيب.

أما العلاجات الطبية، فتختلف حسب التشخيص، وقد تشمل:

ـ مضادات الفطريات: لعلاج الحالات الناتجة عن العدوى الفطرية.

ـ الكورتيكوستيرويدات الموضعية: لتخفيف الالتهاب في بعض الأمراض الجلدية.

ـ معدلات المناعة: للمساعدة في السيطرة على بعض الاضطرابات المناعية.

ـ  العلاج بالأشعة فوق البنفسجية: قد يُستخدم في حالات معينة من اضطرابات التصبغ، ومنها بعض حالات البهاق.

ـ مثبطات إنزيم جانوس كيناز (JAK): قد تُستخدم في بعض حالات البهاق وفقًا لتقييم الطبيب.

وفي حالة العدوى البكتيرية، قد يصف الطبيب المضادات الحيوية المناسبة، بينما تحتاج الحالات الأكثر خطورة إلى علاجات متخصصة بحسب طبيعة المرض، وقد تشمل العلاج الإشعاعي أو الكيميائي أو البيولوجي في بعض حالات السرطان.

أما بعض الحالات، مثل الدخينات، فلا تحتاج عادةً إلى علاج طبي، إلا إذا رغب الشخص في إزالتها لأسباب تجميلية.

ظهور بقع بيضاء على الجلد

متى تستدعي البقع البيضاء زيارة طبيب الجلدية؟

قد تختفي بعض البقع البيضاء من تلقاء نفسها، لكن يُنصح باستشارة طبيب الجلدية إذا استمرت لعدة أسابيع، أو بدأت في الانتشار، أو أثرت على المظهر وأثارت القلق.

ويمكن للطبيب تحديد السبب من خلال فحص الجلد، وقد يطلب بعض الفحوصات أو يأخذ عينة من الجلد في حالات معينة للوصول إلى تشخيص دقيق.

كما ينبغي عدم تأجيل الكشف إذا كانت البقع مصحوبة بألم أو حكة شديدة تؤثر على الحياة اليومية.

ظهور بقع بيضاء على الجلد

هل البقع البيضاء على الجلد علامة على السرطان؟

في معظم الحالات، لا تكون البقع البيضاء على الجلد علامة على الإصابة بالسرطان، وغالبًا ما ترتبط بأسباب جلدية حميدة أو اضطرابات في التصبغ.

ومع ذلك، قد ترتبط بعض التغيرات الجلدية النادرة بأمراض خطيرة، من بينها سرطان الغدد الليمفاوية التائية الجلدية، كما قد يظهر سرطان الخلايا القاعدية من النوع المورفي بصورة مختلفة عن الشكل المعتاد للأورام الجلدية.

لذلك، يظل الفحص الطبي هو الوسيلة الأفضل لتحديد طبيعة البقع البيضاء واستبعاد الأسباب التي تحتاج إلى علاج متخصص.

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ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
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