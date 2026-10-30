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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

مصر دائمًا رقم واحد.. بطلة تحدي القراءة العربي توجه رسالة للأطفال والشباب: اقرأوا لتعيشوا أكثر من حياة

ميار عثمان
ميار عثمان
باسنتي ناجي

عبّرت ميار عثمان، بطلة تحدي القراءة العربي في موسمه العاشر، عن سعادتها الكبيرة وفخرها بالتتويج بالمركز الأول، مؤكدة أن الفوز باللقب وتمثيل مصر على منصة التتويج في دبي كان حلمًا سعت إلى تحقيقه، مشيرة إلى أن هذه اللحظة تحمل لها مشاعر استثنائية يصعب وصفها بالكلمات.

ميار عثمان 

وقالت ميار عثمان إنها تشعر بالفخر لتمثيل مصر خير تمثيل في الوطن العربي، موضحة أن الوصول إلى المركز الأول لم يكن مجرد تتويج، بل لحظة فارقة في رحلتها مع القراءة، التي منحتها الكثير من المعرفة والخبرات.

وتحدثت بطلة تحدي القراءة العربي عن دلالة الرقم واحد بالنسبة لها، قائلة: «الرقم واحد ومصر دائمًا رقم واحد، وكل طفل يحلم هو رقم واحد، وكل إنسان يقرأ هو رقم واحد»، في رسالة أكدت من خلالها أهمية الطموح والإيمان بالقدرات الشخصية، وضرورة التمسك بالأحلام والسعي لتحقيقها.

ميار عثمان توجه رسالة للأطفال والشباب

ووجهت ميار عثمان رسالة إلى الأطفال والشباب، حثتهم خلالها على الاهتمام بالقراءة واكتشاف عوالم جديدة من خلالها، قائلة: «اقرأوا لتعيشوا أكثر من حياة»، مؤكدة أن تحدي القراءة العربي ليس امتحانًا صعبًا كما قد يتصور البعض، وإنما مغامرة ممتعة تفتح آفاقًا واسعة للمعرفة والثقافة، وتساعد المشاركين على اكتساب خبرات متنوعة.

وكشفت ميار عن أبرز أنواع الكتب التي تحب قراءتها، موضحة أن اهتماماتها تجمع بين الكتب ذات الطابع الفكاهي وكتب السيرة النبوية، وهو ما يعكس تنوع اختياراتها القرائية وحرصها على الاستفادة من مختلف المجالات.

أول احتفال لبطلة تحدي القراءة العربي بعد الفوز

وحرصت ميار عثمان على توجيه الشكر إلى والديها، تقديرًا لدعمهما المستمر لها طوال رحلتها، مؤكدة أنهما كانا مصدر القوة والسند في طريقها نحو تحقيق هذا الإنجاز، وقالت: «شكرًا لأبي وأمي، فهما سندي في الحياة».

وأوضحت أن أول احتفال لها بعد التتويج بالمركز الأول سيكون وسط أفراد عائلتها في محافظة كفر الشيخ، حيث ترغب في مشاركة أسرتها فرحة الفوز باللقب، بعد رحلة من الاجتهاد والعمل انتهت بتحقيق حلمها ورفع اسم مصر في تحدي القراءة العربي.

ميار عثمان الطفله ميار عثمان ميار

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