بالإنفوجراف .. المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء هذا الأسبوع

نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض من خلالها أبرز أنشطة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع من 24 إلى 30 أكتوبر 2026، والتي شملت لقاءات واجتماعات وجولات ومشاركات في فعاليات دولية.

وتضمنت الأنشطة إلقاء رئيس الوزراء كلمة خلال الحفل الختامي لأعمال "منتدى مصر 2026"، بتشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي، استعرض خلالها ما دار على أرض مصر خلال 12 عامًا، مشيرًا إلى نجاح الدولة في مضاعفة الرقعة المعمورة من 7% إلى 14% من مساحة مصر، من خلال المشروعات التي تم تنفيذها على مستوى الجمهورية.

وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن إجمالي الرقعة الزراعية في مصر على مدار تاريخها وصل إلى 9.1 مليون فدان، بينما نجحت الدولة خلال سنوات قليلة في الوصول إلى 10.5 مليون فدان، إلى جانب ارتفاع أعداد المستفيدين من منظومة التأمين الصحي الشامل والتأمين الصحي من 54 مليونًا إلى 76 مليون مواطن، فضلًا عن زيادة عدد الجامعات من نحو 50 جامعة عام 2014 إلى 131 جامعة عام 2026.

وفي إطار الحفل الختامي للمنتدى، أعلن رئيس الوزراء توصيات ومخرجات "منتدى مصر 2026"، التي تحولت إلى تكليفات رئاسية، مشيرًا إلى استهداف رفع الحد الأدنى للأجور من 8 آلاف جنيه إلى 15 ألف جنيه بحلول العام المالي 2029/2030، والانتهاء من إنشاء وتشغيل 27 جامعة أهلية وتكنولوجية بمختلف محافظات الجمهورية قبل نهاية عام 2030.

وأوضح أن الحكومة تستهدف إطلاق برنامج قومي للتوسع في مشروعات الإسكان، لتوفير مليون وحدة جديدة بمختلف مستوياتها على مدار أربع سنوات، بإجمالي استثمارات تقديرية تبلغ تريليون جنيه، إلى جانب خفض نسبة الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.

وفي سياق متصل، شارك رئيس الوزراء، بالإنابة عن رئيس الجمهورية، في افتتاح الدورة التاسعة لأسبوع القاهرة للمياه 2026، وألقى كلمة أكد خلالها أن كلمة الرئيس، التي بُثت خلال الفعالية، وضعت توجهًا واضحًا للتعامل مع المياه باعتبارها ركيزة للأمن والتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على ترجمة هذا التوجه إلى سياسات ومشروعات.

كما وجه رئيس الوزراء رسالة إلى الأشقاء في دول حوض النيل، أكد خلالها أن ما تستطيع الدول تحقيقه معًا أكبر كثيرًا مما يمكن لأي دولة تحقيقه منفردة في ظل الخلاف والفرقة.

وترأس رئيس الوزراء اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، ووجه بضرورة العمل على زيادة المخزون الآمن من السلع الغذائية والمنتجات البترولية المختلفة، بما يضمن توافر الاحتياجات المختلفة في ضوء المستجدات الإقليمية.

وناقش الاجتماع خطط التوسع في مبادرات التحول إلى الطاقة الشمسية، في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، والوصول بالقدرات المركبة إلى ما يقارب 30 جيجاوات بنهاية عام 2028.

كما تم استعراض الموقف الراهن للمخزون الاستراتيجي من السلع والمنتجات الأساسية، والأدوية والمستلزمات الطبية والأسمدة، مع التأكيد على أن مستويات المخزون الاستراتيجي من هذه المنتجات آمنة ومطمئنة، بما يعكس توافر الاحتياجات اللازمة منها.

وشملت الأنشطة مشاركة رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات، حيث أكد أن تعزيز الأمن المائي يمثل إحدى الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية، وهو ما يتطلب التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي.

وتمت الإشارة إلى أن الدولة تتبنى استراتيجية متكاملة لتنويع مصادر المياه، تستهدف الوصول بطاقة تحلية مياه البحر إلى نحو 10 ملايين متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050. كما تفقد رئيس الوزراء أجنحة الشركات والجهات المشاركة بالمعرض، واطلع على أحدث تكنولوجيات المياه والصرف الصحي والتحلية.

وشهد رئيس الوزراء مراسم توقيع 3 اتفاقيات بشأن تمويل وتنفيذ مشروع "دندرة" للطاقة الشمسية بنجع حمادي في محافظة قنا، وتبلغ قدرة المشروع 1000 ميجاوات من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى بطاريات لتخزين الطاقة بسعة 200 ميجاوات ساعة، باستثمارات إجمالية تبلغ نحو 650 مليون دولار.

ويهدف المشروع إلى توفير نحو ثلث احتياجات شركة مصر للألومنيوم من الكهرباء، بما يسهم في خفض الانبعاثات الكربونية الناتجة عن صناعة الألومنيوم، وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية وقدرتها على النفاذ إلى الأسواق العالمية.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة موقف الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة وخطتها التنفيذية، حيث تم استعراض التعديلات التي أُجريت على الوثيقة، مع الإشارة إلى عرض الخطة التنفيذية على جميع الوزارات المعنية والمؤسسات الدولية.

وتم توضيح أن تعزيز كفاءة إدارة الشركات المملوكة للدولة أو التي تساهم فيها من شأنه تعظيم العائد من الأصول العامة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد. كما تمت الإشارة إلى طرح الوثيقة لحوار مجتمعي لمدة شهرين، والتوافق على صورتها النهائية بعد إدراج مختلف الملاحظات، على أن يتم عرضها على مجلس الوزراء.

وفي سياق متصل، شهد رئيس الوزراء مراسم توقيع حزمة من اتفاقيات الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية لمنخفضي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، حيث تأتي الاتفاقيات في إطار توجه الدولة نحو إشراك القطاع الخاص في مختلف المجالات التنموية، والاستفادة من الخبرات المتنوعة، فضلًا عن تعزيز استدامة توفير السكن الملائم للمواطنين.

وتضمنت الأنشطة عقد رئيس الوزراء اجتماعًا لمتابعة مستجدات تنفيذ مشروعات مدينة "رأس الحكمة"، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بمتابعة تنفيذ مشروعات المدينة بمختلف مراحلها، والعمل على توفير البيئة الداعمة لاستكمال الأعمال وفقًا للخطط المحددة، بالتنسيق المستمر بين الجهات الحكومية المعنية والشريك الإماراتي.

وأشار رئيس الوزراء إلى أهمية المشروع باعتباره نموذجًا للشراكة الاستثمارية بين الدولة المصرية والشريك الإماراتي، وتجسيدًا لعمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، مؤكدًا حرص الحكومة على المتابعة المستمرة لمستجدات التنفيذ، وتوفير أوجه الدعم والتنسيق اللازمين لدفع معدلات العمل لتحقيق المستهدفات التنموية والاستثمارية للمشروع.

كما التقى رئيس الوزراء وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والأمينة التنفيذية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، لبحث واستعراض عدد من الموضوعات وملفات العمل ذات الاهتمام المشترك.

وخلال اللقاء، تم استعراض الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر "COP18"، والمقرر انعقادها عام 2028، حيث أكد رئيس الوزراء أهمية انعقاد المؤتمر على أرض مصر، بما يعكس اهتمامها بالقضايا البيئية والإقليمية المختلفة، والسعي الدائم للتعامل مع مختلف التداعيات والتحديات المرتبطة بها.

وشملت الأنشطة كذلك جولة تفقدية أجراها رئيس الوزراء بمحافظة السويس، تضمنت افتتاح عدد من المشروعات في قطاعات خدمية وتنموية متنوعة، حيث أشار إلى أن المشروعات التي تدخل الخدمة في عدة قطاعات، منها تعزيز الأمن الغذائي وتطوير خدمات التعليم والصحة واستخدامات الطاقة المتجددة، تسهم في تحسين الخدمات المقدمة وإحراز أهداف التنمية الشاملة.

وفي هذا الإطار، افتتح رئيس الوزراء مستودع السويس الاستراتيجي للسلع الغذائية بحي عتاقة، ومشروع محطة الطاقة الشمسية بشركة النصر للبترول بقدرة 1.2 ميجاوات، كما عقد لقاءً مع عدد من طلاب الجامعات بالمحافظة للاستماع إلى آرائهم حول مختلف الموضوعات التي تهم شباب الجامعات.

وخلال الجولة، افتتح رئيس مجلس الوزراء مدرسة المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا "STEM"، ومدرسة النيل المصرية الدولية بحي السويس، فضلًا عن المرحلة الأولى من مستشفى السويس الجامعي.