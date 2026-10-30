لتشخيص مرض كرونز وأمراض القولون.. حسام موافي يحسم الجدل حول تحليل الكالبروتكتين

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أهمية تحليل الكالبروتكتين ومنظار الجهاز الهضمي في تشخيص مرض كرونز وأمراض القولون، موضحًا أن التحليل وحده لا يكفي لتحديد الإصابة أو نفي وجود مشكلة صحية.

وأوضح حسام موافي، خلال تقديمه برنامج «رب زدني علمًا» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن تحليل الكالبروتكتين يُجرى من خلال عينة البراز، لكنه لا يُعد وسيلة كافية بمفرده للتشخيص.

وقال: «المنظار أهم 1000 مرة من تحليل الكالبروتكتين»، مشيرًا إلى أن ظهور نتيجة طبيعية للتحليل لا ينفي بالضرورة وجود مشكلة في القولون، وأن التشخيص يعتمد على تقييم الطبيب والفحوصات اللازمة.

وأضاف أن مرض كرونز من الأمراض المناعية التي تصيب الجهاز الهضمي، ويحتاج إلى متابعة طبية متخصصة لتحديد العلاج المناسب لكل حالة