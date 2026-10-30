قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
نقيب المحامين يصدر إيضاحًا بشأن الجدل المثار حول زيادة رسوم تجديد الاشتراك السنوي
لتشخيص مرض كرونز وأمراض القولون.. حسام موافي يحسم الجدل حول تحليل الكالبروتكتين
تقرير: فانس يعرض لقاءً مباشرا مع محسن رضائي لإنهاء الحرب مع إيران.. وترامب يدرس خيارات عسكرية جديدة
مش هتجدد مرتين في الشهر.. مضاعفة باقة إنترنت أرضي مجانًا والتطبيق 1 نوفمبر
هاني الملقي: مبادرة السلام العربية يجب أن تبقى حاضرة أمام العالم
رئيس وزراء المجر: أوروبا كافة تثمن دور مصر في تحقيق السلام والاستقرار الإقليمي والدولي
وزير الخارجية يبحث مع نظيرته المجرية العلاقات الثنائية والمستجدات الإقليمية
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
دون تغيير.. سعر العملات العربية في البنوك الريال السعودي والدينار الكويتي الآن
استنفار أمني حول منتجع ترامب في فلوريدا.. نشر منظومات دفاع جوي تحسبا لتهديدات محتملة من إيران
تعادل بترول أسيوط والجونة 1-1 في الدوري
الرئيس السيسي يؤكد أهمية مواصلة الارتقاء بالعلاقات مع المجر وتعزيز الشراكة الاستراتيجية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نزل 920 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

سعر الجنيه الذهب
سعر الجنيه الذهب
محمد يحيي

انخفض سعر الجنيه الذهب مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى المصرية.
 

الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 920 جنيها خلال تعاملات مساء اليوم مقارنة بما كان عليه في ختام تداولات أمس.

سعر الذهب

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب  49.92 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.
 

الذهب يتراجع 

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 100 جنيها في المتوسط  علي مستوى الأعيرة الذهبية.

 

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب 6240 جنيها في آخر تحديث له اليوم

سعر الذهب في مصر

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

 

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7131 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.
 

سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6537 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

 

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6240 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر الذهب

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5348 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4160 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الذهب في مصر

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب  49.92 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3883 دولار للشراء و 3882 دولار للبيع.

سعر الجنيه الذهب مال واعمال اخبار مصر سعر عيار 21 اليوم سعر عيار 24 اليوم سعر عيا 18 اليوم سعر جرام الذهب سعر أوقية الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

1000 جنيه في يوم.. خسارة كبيرة تضرب سعر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي وعيار 21 مفاجأة

أسعار الذهب اليوم

انخفاض أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-10-2026.. بكام عيار 21؟

شيكو بانزا

لجنة الحكام تحسم موقف شيكوبانزا من العقوبة بعد واقعة مباراة الزمالك والمقاولون العرب

الحسين عموتة

رحيله الحل.. أمير هشام يطالب الأهلي بإقالة عموتة ويرشح 4 أسماء لخلافته

حالة الطقس اليوم

تحذير عاجل من الأرصاد.. ظاهرة جوية تضرب الطرق في مصر 5 ساعات

أسعار الذهب الان

أسعار الذهب في مصر.. وعيار 21 الان

قراصنة يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

قراصنة كوريا الشمالية يسرقون 6.3 مليار دولار من عملاق العملات المشفرة

الذهب

عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 30 أكتوبر.. فيديو

ترشيحاتنا

ظهور بقع بيضاء على الجلد

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

أفضل أنواع الجبن الصحية

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

بالصور

ما نقص الفيتامين الذي يسبب ظهور بقع بيضاء على الجلد؟.. أسباب متعددة وطرق العلاج

ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد
ظهور بقع بيضاء على الجلد

بسعر 10 ملايين إسترليني.. الأمير هاري وميجان يخططان لشراء منزل ببريطانيا

هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد
هاري وميجان يخططان للعودة إلى بريطانيا بشراء منزل جديد

أفضل أنواع الجبن الصحية.. قراءة الملصقات ضرورة

أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية
أفضل أنواع الجبن الصحية

لست بحاجة إلى السعادة لتشعر بالرضا.. علماء النفس يكشفون السر

ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟
ما الفرق بين السعادة والرضا عن الحياة؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد