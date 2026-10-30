نزل 920 جنيها.. سعر الجنيه الذهب في الصاغة الآن

انخفض سعر الجنيه الذهب مع تعاملات مساء اليوم الجمعة 30-10-2026 على مستوى المصرية.



الجنيه الذهب يتراجع

وفقد سعر الجنيه الذهب مقدار 920 جنيها خلال تعاملات مساء اليوم مقارنة بما كان عليه في ختام تداولات أمس.

آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب

وسجل آخر تحديث لـ سعر الجنيه الذهب 49.92 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.



الذهب يتراجع

وفقد سعر جرام الذهب مقدار 100 جنيها في المتوسط علي مستوى الأعيرة الذهبية.

آخر تحديث لسعر الذهب

وسجل متوسط سعر جرام الذهب 6240 جنيها في آخر تحديث له اليوم

آخر تحديث لسعر الذهب

وصل متوسط سعر جرام الذهب في آخر تحديث له 6250 جنيها.

سعر عيار 24

وسجل سعر عيار 24 الأكبر قيمة 7131 جنيها للشراء و 7085 جنيها للبيع.



سعر عيار 22

بلغ سعر عيار 22 نحو 6537 جنيها للشراء و 6495 جنيها للبيع.

سعر عيار 21

وصل سعر عيار 21 الأكثر انتشارًا 6240 جنيها للشراء و 6200 جنيه للبيع.

سعر عيار 18

وبلغ سعر عيار 18 الأوسط انتشارًا 5348 جنيها للشراء و 5314 جنيها للبيع.

سعر عيار 14

وسجل سعر عيار 14 الأقل قيمة 4160 جنيها للشراء و 4133 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الذهب

وصل سعر الجنيه الذهب 49.92 ألف جنيه للشراء و 49.6 ألف جنيه للبيع.

سعر أوقية الذهب

وبلغ سعر أوقية الذهب 3883 دولار للشراء و 3882 دولار للبيع.