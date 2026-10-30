وسط تصاعد التوتر في مضيق هرمز.. حريق على متن سفينة تعرضت لهجوم قرب جزيرة إيرانية

أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية (UKMTO) تلقيها بلاغًا عن تعرض سفينة لهجوم بالقرب من أحد الممرات البحرية في منطقة مضيق هرمز، أعقبه اندلاع حريق على متنها، في واقعة جديدة تزيد المخاوف بشأن سلامة حركة الملاحة التجارية في المنطقة.

وأوضحت الهيئة أن الحادث وقع على مسافة نحو 25 ميلًا بحريًا شمال شرقي ميناء خصب العُماني، داخل نطاق مضيق هرمز، بعدما اقترب قارب صغير من الناقلة وثبّت عبوتين ناسفتين على هيكلها فوق خط المياه، ما أدى إلى انفجارهما واندلاع حريق في غرفة المحركات، وتعطل السفينة مؤقتًا.

وبحسب تحديث الهيئة، جرى إخماد الحريق، وأُكدت سلامة جميع أفراد الطاقم، دون تسجيل آثار بيئية، فيما تمكنت السفينة من استئناف رحلتها باتجاه ميناء الوصول. وذكرت مصادر أمنية بحرية لوكالة «رويترز» أن الناقلة تحمل اسم «لويز 1» وترفع علم بنما، مع عدم تحديد الجهة المسؤولة عن الهجوم.

ويأتي الحادث وسط سلسلة من الوقائع الأمنية التي شهدها مضيق هرمز خلال الأيام الأخيرة، شملت تعرض ناقلات لمقذوفات مجهولة واندلاع حرائق على متن سفن، ما يثير مخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة وحركة التجارة البحرية عبر أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط عالميًا.